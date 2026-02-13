Después de meses de demoras y planteos judiciales cruzados, la Justicia puso fecha al juicio contra Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto”, acusada de atropellar y matar a Walter Armand en abril de 2024 en La Plata.

El Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata dispuso que el juicio oral comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se desarrollará en tres jornadas: 2, 3 y 6 de noviembre. La definición se conoció este viernes, durante la reanudación de las audiencias preliminares en los tribunales penales platenses.

La causa, que generó una fuerte repercusión en toda la provincia de Buenos Aires desde el momento del hecho, entra así en su etapa decisiva.

Qué se debatirá en el juicio oral

Alvite está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El eje central del debate será determinar si la joven sabía que su conducta al volante podía provocar un resultado fatal y, aun así, decidió continuar.

Según la acusación, el 18 de abril de 2024 conducía a más de 90 kilómetros por hora, cruzó varios semáforos en rojo junto a su amiga Valentina Velázquez y embistió a Armand en la esquina de 13 y 532 (en otra reconstrucción, 13 y 32).

Las pericias accidentológicas sostienen que el impacto desplazó a la víctima más de 60 metros y dejó una huella de frenado superior a los 100 metros. Armand, de 35 años, murió horas después en el hospital.

Si el tribunal no considera acreditado el dolo eventual, la calificación podría reencuadrarse como homicidio culposo, lo que implicaría una pena sensiblemente menor.

Los planteos de la defensa y la fiscalía

Durante la audiencia preliminar, las partes expusieron sus argumentos finales sobre las pruebas y los testigos que formarán parte del juicio.

La defensa insistió con planteos de nulidad y cuestionó la actuación del fiscal Fernando Padován, a quien acusan de haber ocultado evidencias en el sistema judicial donde se cargan los datos de la causa. También buscan acotar el conjunto de pruebas que serán admitidas en el debate oral.

Por su parte, la fiscalía y la querella intentan incorporar la mayor cantidad de elementos probatorios para sostener la acusación de homicidio con dolo eventual.

Prisión domiciliaria y fuerte reclamo social

Tras el hecho, Alvite permaneció más de un mes detenida y actualmente cumple prisión domiciliaria, condición en la que llegará al juicio.

En las puertas de los tribunales, familiares de la víctima y organizaciones sociales se hicieron presentes para exigir justicia y reclamar que no haya nuevas demoras en el proceso.

El caso tuvo amplia repercusión pública no solo por la gravedad del hecho, sino también por el perfil de la acusada, que antes del siniestro se mostraba en redes sociales como una especie de “Toretto”, en alusión a la saga cinematográfica The Fast and the Furious.

Con la fecha ya definida, el proceso judicial que conmocionó a La Plata y a toda la provincia se encamina hacia su instancia final, donde se determinará la responsabilidad penal de la joven y la eventual condena.