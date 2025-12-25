La senadora nacional Patricia Bullrich, referente del oficialismo y con fuerte peso político en la provincia de Buenos Aires, publicó en las últimas horas un video navideño en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido. Con gorro de Papá Noel, una mesa con turrón y un mensaje grabado en clave familiar, la dirigente aprovechó el saludo de Navidad para mezclar balance político y promoción personal.

En el video aparece junto a su esposo, Guillermo Yanco, actor y abogado, quien utilizó el mensaje para anunciar el reestreno de su obra teatral ¿Qué somos?, prevista para el próximo 8 de enero en el teatro La Casona, sobre la calle Corrientes. Bullrich y Yanco están en pareja desde 1997, aunque nunca se casaron por Registro Civil.

“Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina”, expresó Bullrich, mientras agradeció “el esfuerzo y el apoyo” de los argentinos. Luego destacó a Yanco como “mi gran actor de la calle Corrientes”, en una escena que buscó transmitir cercanía, aunque con una puesta cuidada y claramente pensada para redes.

Yanco, por su parte, tomó la palabra para promocionar la obra que protagoniza y celebrar también Hanukkah, señalando su deseo de que “la luz brille aún más” en el próximo año. El actor y la senadora cerraron el mensaje deseando “una muy feliz Navidad y un año exitoso para los argentinos”.

Además de su actividad teatral, Guillermo Yanco es abogado, empresario y vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires. También tuvo cargos en los Ejecutivos porteño y nacional y dirige, junto a Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos, el portal de noticias Vis á Vis, orientado a la comunidad judía.

La obra ¿Qué somos?, según la plataforma de venta de entradas, es una comedia de enredos que gira en torno a un adulto obsesivo con el orden, una joven que busca compromiso y un amigo caradura. Yanco interpreta a un encargado de edificio con “alma de detective y corazón noble”.