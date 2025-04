El anuncio del presidente Javier Milei sobre el regreso de las retenciones a las exportaciones del agro generó un fuerte rechazo entre los sectores vinculados al campo. Uno de los primeros en alzar la voz fue el diputado bonaerense Luciano Bugallo, referente ruralista de la Coalición Cívica, quien acusó al oficialismo de usar al sector productivo para sostener la economía mientras se mantienen privilegios para otros sectores.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Bugallo no se guardó nada: “El campo siempre termina pagando la fiesta. Ya estamos acostumbrados, pero esta vez el productor está hinchado las pelotas, sobre todo por la expectativa que este gobierno generó”.

El agrónomo de General Arenales apuntó directamente contra la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la baja transitoria de retenciones que rigió desde enero. “Cuando anunciaron la reducción temporaria ya dijimos que tenía olor a dólar soja, como los que hacía Massa. Era una medida cortoplacista, para que el productor liquidara rápido y entraran dólares frescos”, explicó.

“No fue una medida ideológica, como quisieron hacer creer. No se trataba de generar mejores condiciones para el campo. Fue pura necesidad de divisas. Y ahora, como lo había anticipado Milei, las retenciones vuelven en julio. Fue un engaña pichanga”, denunció.

Bugallo también cuestionó el desconocimiento del Gobierno sobre el funcionamiento real del mercado agropecuario: “El productor no especula. Guarda granos porque son su moneda de cambio: paga insumos, alquileres, combustible o maquinaria. Es una forma de ahorro, como quien guarda dólares. Pero el productor no exporta, vende su cosecha a un acopiador o exportador, y cobra en pesos, no en dólares. Quien recibe los dólares es el exportador”.

Además, explicó que el sistema de retenciones genera una gran confusión desde el discurso oficial. “Milei y su equipo no entienden la lógica productiva, y al mismo tiempo le hablan al productor como si fuese el que maneja el comercio exterior. Pero en realidad, muchas veces son las cerealeras las que terminan adelantando las declaraciones juradas de venta al exterior, y eso se convierte en una especie de préstamo al Estado, porque deben liquidar y pagar retenciones antes de que se concrete la exportación”.

El legislador provincial también fue crítico del incumplimiento de las promesas de campaña. “Milei dijo que iba a eliminar las retenciones desde el día uno. No pedíamos que fuera literal, pero ya pasaron varios meses y no sólo no las eliminó, ahora las vuelve a subir. Mientras tanto, siguen existiendo privilegios como los regímenes especiales de Tierra del Fuego, donde tres o cuatro empresarios se quedan con más o menos un tercio de lo que aporta el campo por retenciones. Eso no se toca”, reprochó.

Sobre ese punto, recordó un estudio realizado desde la Coalición Cívica, junto a la Fundación Apertura y la Fundación Rosalina: “Demostramos con números concretos que se puede llevar las retenciones a cero sin provocar un gran desbalance fiscal. ¿Por qué? Primero, porque aumenta la facturación del productor y un tercio de eso vuelve por Ganancias. Segundo, porque se incorporan millones de hectáreas que hoy no son rentables. Eso genera más producción, más exportación y más movimiento económico en el interior. Y tercero, porque si eliminás regímenes especiales y reducís gastos innecesarios, el equilibrio fiscal es posible”.

También cargó contra las entidades gremiales del agro: “La mesa de enlace no existe. Las gremiales están adormecidas. Hay un silencio rotundo. Salvo honrosas excepciones como CARBAP en la provincia de Buenos Aires, el resto está en pausa. No sé si es porque todavía tienen esperanzas con este gobierno o por conveniencia, pero el rol gremial hoy es paupérrimo”.

Por último, Bugallo resumió el malestar que atraviesa al sector: “Hoy la economía y la estabilidad del dólar dependen del campo. Y el campo sigue poniendo. Ya sea con gobiernos de izquierda o de derecha, el campo es siempre el que banca. Mientras tanto, se patean soluciones estructurales para adelante, se mantienen privilegios para unos pocos y se le sigue metiendo la mano en el bolsillo al productor”.