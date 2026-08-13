Este jueves, el partido La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires inauguró un nuevo local en la Capital Federal, sobre la avenida Caseros en el barrio de Barracas.

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La estrategia del oficialismo es fortalecer su armado político y presencia en el principal distrito electoral del país donde busca mejorar su desempeño de cara a los comicios de 2027.

LAS IDEAS DE LA LIBERTAD AVANZAN EN PBA



Karina Milei en la apertura del nuevo local, lugar que nos permitirá seguir creciendo y preparándonos para transformar la Provincia de Buenos Aires.



VLLC!!! pic.twitter.com/xP60EPyhXl — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 13, 2026

El acto contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de diputados y legisladores de la provincia.

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No es la primera actividad de Karina Milei en relación a la agenda bonaerense esta semana, lo que concentró gran parte de su tiempo. El lunes recibió por separado en la Casa Rosada a diputados y senadores provinciales de LLA, junto con el titular del partido en el distrito, Sebastián Pareja. Allí comenzaron a delinear los principales ejes políticos y legislativos que la fuerza llevará a los municipios.

Entre las iniciativas que el espacio pretende instalar aparecen la reforma política, la posible conformación de una Legislatura unicameral, la discusión sobre el gasto provincial y las vacantes existentes en la Justicia bonaerense.

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La actividad de “El jefe” coincide además con una nueva etapa en la relación entre LLA y el PRO, ya que hoy jueves se reunieron representantes de ambos espacios en la Casa Rosada.

Allí se delineó una agenda de trabajo y una mesa política que se reunirá cada 15 días donde se comenzará a ordenar una agenda política común con vistas a 2027. Por el momento, todos repiten que no es momento de hablar candidaturas, aunque todos trabajan por ello.