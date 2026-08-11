La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en la Casa de Gobierno a senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Los encuentros contaron con la presencia de Sebastián Pareja, presidente y armador del partido en territorio bonaerense, quien busca consolidar el armado territorial y legislativo.

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El encuentro que se desarrolló esta tarde, se articuló en dos bloques: Al principio fue el turno de los diez senadores provinciales que conduce Carlos Curestis, mientras que luego participaron los veinte diputados comandados por Agustín Romo.

Tras la reunión, Pareja fue consultado respecto a los comicios de 2027 en la provincia de Buenos Aires y sus intenciones de ser candidato. “El que nos dice quién es (candidato), es el Presidente de la nación. Particularmente yo voy a hacer lo que el Presidente de la nación me pida”, indicó en declaraciones a la señal A24.

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En la misma línea, el diputado nacional añadió: “El Presidente se ha manifestado en ese sentido en varias oportunidades y si termina siendo Diego (Santilli) el candidato a la gobernación, lo voy a acompañar con sumo orgullo. Porque el Presidente me fue claro a mí en algo y es la responsabilidad que tengo y mi responsabilidad es ganar la provincia de Buenos Aires en el 2027, con lo cual no hay una corrida personal a una aspiración a algo en particular, sino que sí hay una corrida de todos los días a trabajar para ganar esa provincia.”

Por último, consultado para que ratifique si hoy el candidato a gobernador es Santilli, Pareja respondió: “Sí, claro”.

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