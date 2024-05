Axel Kicillof rubricó junto a su par chubutense un convenio para la compra de 15 ambulancias 0 kilómetro. A través del convenio rubricado, Chubut adquirirá a la provincia de Buenos Aires las ambulancias en una operación con 2 años de gracia que cuenta con financiamiento de un programa de las Naciones Unidas.

El gobernador Torres, del PRO, dijo “el mensaje político de hoy es que hay una jubilada que vive en la Meseta, que tiene que hacer 200 kilómetros para dializarse una vez por semana y que a partir de este convenio va a contar con una ambulancia”. En ese marco, agregó “Axel se puede haber formado en las inferiores de River y yo de Boca, pero cómo no vamos a poder patear para el mismo lado cuando hablamos de salud”.

Por otro lado, según informó ADN Sur, se preguntó “¿cómo nos vamos a poner a discutir pavadas tuiteras?" "Cuando vivimos en una Argentina en la que los 45 millones reciben educación, seguridad y justicia de los estados provinciales. Es una Argentina federal, y tiene que surgir de una matriz federal”, señaló.

“La Argentina que yo quiero es una que se integre de una manera eficiente. Hay que terminar con las asimetrías. Yo no le pregunté a los intendentes que están acá de qué partido, son afiliados para recibir una ambulancia, establecimos prioridades. Hay que tener mucho más coraje para ponerse de acuerdo que pelearse, y yo tengo coraje para ponerme de acuerdo con Axel”, sostuvo.

Por su parte, Kicillof dijo que “si el estado no está, básicamente no hay nadie que se haga cargo de la salud, y la gente se va porque no hay centro de salud, se concentra en los centros urbanos”.

"Con estas ambulancias estamos dando una mano. Es una donación pero con cargo, después nos van a devolver ambulancias equivalentes más adelante cuando se pueden comprar. Pero esto denota que hay una urgencia", destacó.

Este gesto no es el primero que Kicillof despliega fuera de su territorio y con dirigentes de otros signos. En el mes de marzo acordó con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) el envío de 80 patrulleros y asistencia en equipamiento logístico para el combate contra el narcotráfico.