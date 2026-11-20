La diputada nacional del Frente Renovador, Cecilia Moreau, aseguró que el peronismo concurrirá unido a las elecciones de 2027, independientemente de que se realicen o no las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En medio del debate sobre el futuro del mecanismo electoral y las candidaturas, la legisladora planteó que la prioridad debe ser construir un programa común y una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

Ads

"Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección", afirmó Moreau durante una entrevista en medios televisivos. En ese sentido, sostuvo que existe una responsabilidad política de "dar vuelta la página a esta historia nefasta de la Argentina".

La diputada remarcó que la unidad no responde solamente a una postura personal. "No es solo mi convicción, es la convicción de todos, del primero al último", expresó. Además, consideró que quienes aspiran a ocupar candidaturas deben priorizar el mandato popular.

Ads

"Cuando querés ocupar una candidatura, una representación popular, tenés que honrar primero ese mandato popular", señaló. Y agregó que ese mandato indica que deben estar "unidos, organizados y activos para ponerle un límite a este gobierno y para construir una Argentina distinta a partir del 10 de diciembre del año que viene".

En relación con las candidaturas, Moreau aseguró que el espacio cuenta con dirigentes para competir por la Presidencia, pero insistió en que la discusión debe comenzar por otro lado. "Este espacio político tiene muy buenos candidatos a presidente", afirmó.

Ads

Sin embargo, planteó que el acuerdo programático debe estar por encima de las aspiraciones individuales. "Ninguna candidatura es más importante que el programa. Ninguna candidatura es más importante que ponerle un límite a Milei y construir un frente anti-Milei", sostuvo.

Las críticas al Presupuesto 2027

Por otra parte, Moreau cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre los sectores que, según su análisis, volverán a verse afectados por los recortes del Gobierno nacional.

"El recorte viene, otra vez, sobre la salud, sobre las universidades nacionales, sobre la ley de discapacidad", afirmó. En particular, señaló que la aprobación de la nueva ley de discapacidad no resolvió todos los problemas del sector y mencionó pensiones que todavía no fueron otorgadas y tratamientos que permanecen suspendidos.

Ads

También cuestionó el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles que deben financiar obras viales y el fondo hídrico. En ese punto, vinculó la situación con la llegada del fenómeno de El Niño y acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de retener esos recursos para destinarlos a operaciones financieras.

Por último, la legisladora sostuvo que la sociedad espera respuestas de la dirigencia política y no una disputa interna por las candidaturas.

"Hoy la gente no está buscando una interna entre dirigentes, está buscando la respuesta de los dirigentes. Y esa respuesta tiene que ver con el programa, con el para qué y para quiénes", expresó.

En ese sentido, planteó que una eventual propuesta electoral debe contemplar la recuperación del empleo y los ingresos, además de impulsar las economías regionales. También mencionó la situación de los jubilados, los trabajadores, los estudiantes universitarios, el sistema científico y tecnológico y la salud.