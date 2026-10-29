La denuncia de la concejal libertaria Estefanía Albasetti sobre un puente peatonal destruido en Quilmes sumó un nuevo capítulo. La edil cuenta en las imágenes que es el único paso que tienen los vecinos y los chicos para ir a la escuela.

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Sin embargo un vecino y militante “Pacha”, de Patria Grande que hace trabajo territorial en La Matera, desmintió la escena.

"El motivo de este video es para desmentir una publicación que vi en Instagram de una concejal de La Libertad Avanza donde mostraba un puente en La Matera que estaba todo destruido y dijo que ese era el único puente por donde podían cruzar los chicos para ir a la escuela", arrancó.

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En su video se ven dos puentes. Uno es el que filmó Albasetti, que efectivamente está destruido, con el piso agujereado y clausurado con maderas cruzadas para que nadie pase. Al lado, a pocos metros, está el puente que según él sí usan los vecinos, construido con hormigón, en buen estado, desde hace varios años.

"La gente puede pasar por acá. El puente que está siendo utilizado es un puente de hormigón que el Municipio hizo hace varios años y el puente viejo quedó clausurado", explicó.

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Y acusó: "La concejal Estefanía Albasetti está queriendo generar una información falsa para manipular la opinión pública. Vecinos de Quilmes no nos dejemos mentir por gente que no hace ninguna obra y viene a denostar y hablar mal de las obras del municipio".