Eva Carina Alejandra Mieri

Eva Mieri es militante de La Cámpora, agrupación a la que se acercó cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Quilmes. Fue madre joven y sufrió violencia de género, hecho que la marcó para siempre.

Electa concejal de Quilmes en 2015 y reelecta en forma consecutiva en 2019 y 2023, en estas dos últimas como primera candidata acompañando a la intendenta Mayra Mendoza. Fue presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria.

Durante una etapa, entre diciembre de 2021 y mismo mes de 2023, fue secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la municipalidad quilmeña.

En julio de 2025 saltó a los titulares de medios nacionales cuando fue detenida por el escrache a la casa del exdiputado José Luis Espert. Pasó 13 días tras las rejas, la mayoría de ellos en el Penal de Ezeiza.

Desde diciembre de 2025, asume como intendenta interina de Quilmes, en reemplazo de Mendoza, quien resultó electa y asumió como diputada de la provincia de Buenos Aires.