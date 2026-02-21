El escándalo sacude al municipio bonaerense de San Pedro, al norte de la Provincia de Buenos Aires. El concejal Mauro de Rosa fue expulsado del Club Paraná tras ingresar al baño de mujeres en presunto estado de ebriedad y protagonizar conductas indebidas, según la denuncia radicada posteriormente. La concejala Tamara Vlaeminck, que se encontraba en el lugar, presentó una denuncia penal y la causa quedó en manos de la Fiscalía. Este viernes no se presentó en el Concejo Deliberante y sus pares analizan eventuales sanciones.

El episodio se produjo antes de las 22.00 del miércoles 18 de febrero, en la zona de la pileta del predio ubicado en Novillo y Gomendio. Según pudo saber LANOTICIA1.COM, el edil llevaba varias horas consumiendo bebidas alcohólicas y comenzó a molestar a personas que estaban en el sector de mesas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio y a lo asentado posteriormente en la denuncia, la situación escaló cuando De Rosa ingresó al baño de mujeres. Según consta en la presentación judicial y en testimonios recogidos, se habría bajado los pantalones y protagonizado conductas indebidas, además de presuntos episodios de acoso verbal y tocamientos, lo que motivó la intervención inmediata de personas que se encontraban en el lugar para evitar que la situación pasara a mayores.

Entre quienes estaban en el club se encontraba la también concejala Tamara Vlaeminck, quien radicó una denuncia penal en la Comisaría de la Mujer. Fue asistida por la subsecretaria de Género, Laura Monfasani. En su presentación dejó asentados los hechos de los que manifestó haber sido víctima, los cuales, según la calificación preliminar, podrían encuadrarse en delitos contra la integridad sexual.

Desde el Club Paraná informaron que personal de mantenimiento y socios que estaban en la zona de parrillas ya habían advertido que el concejal se encontraba alcoholizado y generando incomodidad. La comisión directiva labró un acta interna para dejar constancia de lo sucedido y resolvió expulsarlo del predio. De Rosa se retiró del lugar en el vehículo que utiliza como taxi, acompañado por su hijo menor de edad.

La causa quedó radicada en la Fiscalía N.° 7. De acuerdo a lo que pudo saber LANOTICIA1.COM, y en función de los hechos denunciados, el edil podría ser imputado por abuso simple, figura prevista en el Código Penal dentro de los delitos contra la integridad sexual.

En el acta confeccionada por la institución también se dejó constancia de la existencia de múltiples testigos, quienes podrían ser convocados a declarar para respaldar tanto lo asentado por el club como lo expuesto en sede policial.

En paralelo, el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro analizaba los pasos a seguir frente al caso. El presidente del cuerpo evaluaba convocar a los titulares de todos los bloques para definir cómo proceder ante la denuncia que tiene a De Rosa como señalado.

Consultado por LANOTICIA1.COM el jueves, el concejal sostuvo que no tenía “nada para decir”, que había “pedido disculpas” y que se sentía “avergonzado”. Este viernes no se presentó en el Concejo, pese a que tenía previstas reuniones de comisión de las que participa habitualmente.

No es la primera vez que el nombre del concejal Mauro de Rosa aparece en la agenda pública. En junio de 2025 había sido noticia luego de que el vehículo que utilizaba como taxi fuera atacado a balazos en un hecho que generó fuerte repercusión en San Pedro.