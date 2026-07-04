La concejal de San Isidro Débora Ruiz Zeballos anunció su salida de La Libertad Avanza y confirmó su incorporación al bloque del Frente Renovador, al asegurar que encontró en ese espacio una visión política más cercana a sus convicciones y cuestionar tanto al presidente Javier Milei como a la gestión local del intendente Ramón Lanús.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la edil explicó que la decisión fue tomada "luego de un profundo proceso de reflexión".

"He decidido incorporarme al bloque Frente Renovador porque allí encontré un espacio con el que comparto una mirada sobre el presente y el futuro de San Isidro, basada en la cercanía con los vecinos, la gestión, el diálogo y la construcción de políticas públicas que mejoren la vida de todos", expresó.

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Ruiz Zeballos sostuvo que su alejamiento de La Libertad Avanza responde a diferencias políticas con el espacio que lidera Javier Milei.

"Esta decisión también responde a diferencias políticas con La Libertad Avanza y su presidente, Javier Milei, espacio al que representaba hasta el día de hoy y que me ha decepcionado por su pérdida de rumbo y de visión", afirmó.

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La concejal también fue crítica con la administración municipal y apuntó contra el intendente Ramón Lanús.

En ese sentido, aseguró que esa "pérdida de rumbo y de visión se fue replicando en la pésima gestión que lleva adelante Ramón Lanús a nivel local".

Al fundamentar su pase al massismo, la edil sostuvo que "la política debe estar al servicio de la gestión y de las soluciones concretas" y afirmó que entendió que "era momento de dar un paso coherente con mis convicciones".

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Finalmente, agradeció el recibimiento del líder del Frente Renovador, Sergio Massa; del dirigente Sebastián Galmarini y de los integrantes del bloque de concejales del espacio en San Isidro, quienes le dieron la bienvenida tras oficializarse su incorporación.