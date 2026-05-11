El Gobierno nacional, a través de Vialidad, informó que se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas sobre la concesión de más de 2.500 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas nacionales mediante inversión 100% privada.

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Los tramos, los cuales pasan sobre territorio bonaerense, son Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.

Se presentaron 17 oferentes interesados, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. En los distritos donde atraviesan estas rutas, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.

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Las ofertas se presentan en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar.

Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

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Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada.



Abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 11, 2026

En este sentido, Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.

Este nuevo modelo, recordó la Rosada, se desarrollará sin subsidios del sector público. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo.

Fuente: Economía

Los tramos de rutas nacionales de la etapa II-B

Tramo Mediterráneo : de 672,32 kilómetros de longitud, abarca las RN 7 y RN 35, atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Las ciudades bonaerenses beneficiadas son Luján, Carmen de Areco, Chacabuco y Areco, entre otras.

: de 672,32 kilómetros de longitud, abarca las RN 7 y RN 35, atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Las ciudades bonaerenses beneficiadas son entre otras. Tramo Puntano : de 720 kilómetros de longitud, abarca las RN 8, RN 36, A-005 y RN 193, atraviesa las provincias de San Luis, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Pasa por localidades como Capitán Sarmiento, Arrecifes, Pergamino, San Andrés de Giles y Colón.

: de 720 kilómetros de longitud, abarca las RN 8, RN 36, A-005 y RN 193, atraviesa las provincias de San Luis, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Pasa por localidades como Tramo Portuario Sur : de 636,75 kilómetros de longitud, abarca la RN 9 y RN 188, atraviesa las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Beneficia a Zárate, San Nicolás, Lincoln, General Pinto, Ameghino y Villegas , entre otros partidos y ciudades.

: de 636,75 kilómetros de longitud, abarca la RN 9 y RN 188, atraviesa las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Beneficia a , entre otros partidos y ciudades. Tramo Portuario Norte: de 528,04 kilómetros de longitud, abarca la RN 9, RN 33 y la RN A-008, atraviesa las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Atraviesa partidos y ciudades como América, Villegas y Trenque Lauquen.