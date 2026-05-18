Tras la adjudicación de dos tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional, se conoció que en dos rutas habrá nuevas cabinas.

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En el tramo “Pampa” (Luján – Santa Rosa) de la Ruta Nacional 5 se adjudicó a la empresa mendocina CEOSA e incluye la instalación de dos nuevas estaciones de cobro, una de ellas en la localidad de Gorostiaga, partido de Chivilcoy y otra en Lonquimay (provincia de La Pampa).

La firma tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y explotación por un período de 20 años del corredor vial que une Luján con Santa Rosa.

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Estas dos nuevas dependencias se sumarán a las tres que ya se encuentran activas en Olivera, Nueve de Julio y Trenque Lauquen. Respecto a los costos, según la oferta presentada en la licitación, la tarifa base para vehículos livianos se fijó en $2.355,37 más IVA, lo que arroja un valor final estimado de $2.850 por cabina, informó Dataposta.

Por otro lado en la ruta nacional 3, del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, se adjudicó al consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje.

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En ese sentido, el concejal libertario bahiense Mauro Reyes confirmó los puntos exactos donde se levantarán las cabinas. "Cercano a Bahía Blanca estará una estación de peaje que se va a colocar entre la localidad vecina de Pehuen Co y Monte Hermoso. Otra estará cercana a la localidad de Chillar, y a estos se suman los peajes que ya existen cercanos a Olavarría y Azul", detalló el edil en declaraciones al programa Nunca es Tarde.

El nuevo contrato establece que las concesionarias deberán encargarse del mantenimiento, conservación y servicios al usuario, pero por el momento no están previstos los plazos de obras de ampliación o autovía.

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