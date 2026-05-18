Concesiones en Provincia: En la rutas 5 y 3, habrá nuevas cabinas de peaje
En ruta nacional 5, Chivilcoy sumará una cabina en la localidad de Gorostiaga. En tanto que en la número 3, habrá una nueva entre la localidad de Pehuen Co y Monte Hermoso, y otra cercana a la localidad de Chillar (Azul). Los valores de la tarifa.
Tras la adjudicación de dos tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional, se conoció que en dos rutas habrá nuevas cabinas.
En el tramo “Pampa” (Luján – Santa Rosa) de la Ruta Nacional 5 se adjudicó a la empresa mendocina CEOSA e incluye la instalación de dos nuevas estaciones de cobro, una de ellas en la localidad de Gorostiaga, partido de Chivilcoy y otra en Lonquimay (provincia de La Pampa).
La firma tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y explotación por un período de 20 años del corredor vial que une Luján con Santa Rosa.
Estas dos nuevas dependencias se sumarán a las tres que ya se encuentran activas en Olivera, Nueve de Julio y Trenque Lauquen. Respecto a los costos, según la oferta presentada en la licitación, la tarifa base para vehículos livianos se fijó en $2.355,37 más IVA, lo que arroja un valor final estimado de $2.850 por cabina, informó Dataposta.
Por otro lado en la ruta nacional 3, del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, se adjudicó al consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje.
En ese sentido, el concejal libertario bahiense Mauro Reyes confirmó los puntos exactos donde se levantarán las cabinas. "Cercano a Bahía Blanca estará una estación de peaje que se va a colocar entre la localidad vecina de Pehuen Co y Monte Hermoso. Otra estará cercana a la localidad de Chillar, y a estos se suman los peajes que ya existen cercanos a Olavarría y Azul", detalló el edil en declaraciones al programa Nunca es Tarde.
El nuevo contrato establece que las concesionarias deberán encargarse del mantenimiento, conservación y servicios al usuario, pero por el momento no están previstos los plazos de obras de ampliación o autovía.
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