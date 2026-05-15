El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, anunció la adjudicación de los dos tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional.

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En detalle, el consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. se quedó con la concesión del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, mientras que Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. ganó la adjudicación del Tramo Pampa.

La adjudicación fue oficializada este viernes mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía y comprende más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema de peajes, sin subsidios estatales y con inversión privada.

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El corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye

las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery

rutas nacionales 3, 205 y 226.

En tanto, el Tramo Pampa abarca:

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Ruta Nacional 5 desde Luján hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa.

Fuente: Economía

El ministro Caputo celebró la adjudicación a través de su cuenta en X y aseguró que las rutas “pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.

Además, sostuvo que el nuevo esquema busca modernizar la operación y el mantenimiento de la red vial mediante “un sistema de gestión transparente y sin ningún tipo de subsidio del Estado”.

En el caso del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el consorcio ganador presentó una tarifa de $997 sin IVA. Detrás quedaron el grupo conformado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint, con $1.057,85; Benito Roggio e Hijos y José Chediack, con $1.230,57; Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste, con $1.248; CPC y Clear Petroleum, con $1.297,52; y Vial Agro junto a Fontana Nicastro, con $1.322,31.

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Para el Tramo Pampa, Construcciones Electromecánicas del Oeste, quien resultó ganador, presentó una oferta de $2.355,37. El segundo lugar fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras, con $2.477,77; seguidos por CPC y Clear Petroleum, con $2.659,92; y el grupo integrado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía, con $2.975.

Los nuevos concesionarios tendrán a su cargo la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los corredores adjudicados. La resolución oficial precisó además que no se registraron impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos y habilita a los concesionarios a desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales.