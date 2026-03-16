La Justicia condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven de 18 años hallado culpable por el asesinato de Kim Gómez.

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Así lo dictaminó el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 platense, a cargo de Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, quien le dio una pena en sintonía con lo que había solicitado la Fiscalía.

El tribunal determinó que Godoy fue coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, una figura agravada del Código Penal.

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La pena fue anunciada este lunes, luego que el pasado 4 de marzo el jurado popular emitiera el veredicto de culpabilidad.

En tanto que el otro involucrado, que tenía 14 años al momento del crimen, es inimputable y quedó alojado en un instituto.

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El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en la capital de la provincia de Buenos Aires en el barrio Altos de San Lorenzo, en la esquina de avenida 72 y calle 25, cuando Kim estaba junto a su mamá, Florencia Barraza, dentro de un Fiat Palio rojo. Delincuentes las interceptaron para robar el vehículo, obligaron a la mujer a bajar, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

La nena viajaba en el asiento trasero con el cinturón puesto. Según la reconstrucción del caso, intentó descender, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras. Finalmente, los asaltantes la abandonaron en el lugar.

La fuga terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz y el auto cayó en una zanja. Luego escaparon hacia un descampado antes de que llegara la Policía.