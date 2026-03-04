El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al acusado por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada 15 cuadras durante el robo del auto en el que viajaba con su mamá.

En tanto que se conoció que el monto y los fundamentos de la pena se conocerán el próximo 16 de marzo.

El imputado, que tenía 17 años al momento del hecho y hoy tiene 18, fue declarado coautor penalmente responsable de homicidio en ocasión de robo. La fiscalía había solicitado 23 años y 4 meses de prisión, en un delito que prevé hasta 25 años, y consideró como agravante que ocurrió “en poblado y en banda”.

La defensa, en cambio, planteó que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7 años de prisión, al sostener que el joven no tuvo intención de provocar la muerte y que no advirtió que la menor había quedado enganchada al vehículo. También señaló que el acusado se entregó a la Justicia.

Días atrás, al cumplirse el primer año del crimen, el padre de la menor fallecida Marcos Gómez compartió un mensaje en redes sociales donde habló del dolor y de los recuerdos familiares, y sostuvo que, aunque no se pueda volver el tiempo atrás, seguirán adelante pese a la ausencia.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, en el barrio Altos de San Lorenzo, en la esquina de avenida 72 y calle 25, cuando Kim estaba junto a su mamá, Florencia Barraza, dentro de un Fiat Palio rojo. Delincuentes las interceptaron para robar el vehículo, obligaron a la mujer a bajar, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

La nena viajaba en el asiento trasero con el cinturón puesto. Según la reconstrucción del caso, intentó descender, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras. Finalmente, los asaltantes la abandonaron en el lugar.

La fuga terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz y el auto cayó en una zanja. Luego escaparon hacia un descampado antes de que llegara la Policía.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.