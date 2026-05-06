La Justicia avanzó en el conflicto por el “lock out” patronal en FATE y comenzará a hacer efectivos los pagos de salarios con fondos embargados a la empresa vinculada a Javier Maldades Quintanilla.

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Así lo informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde donde señalaron que “a pesar de las trabas impuestas por la empresa”, el Juzgado N°17 dispuso que el 16 de mayo se realicen las primeras transferencias a los trabajadores que iniciaron el reclamo en la Seccional San Fernando.

También se notificó que algunos casos deberán corregir datos para poder percibir los haberes.

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Desde el sindicato informaron que los trabajadores habilitados serán convocados para completar la planilla correspondiente, la cual deberán presentar antes del viernes en el juzgado para acceder al cobro. En paralelo, continúan sumándose adhesiones al reclamo salarial: hasta el momento se contabilizan 811 firmas, cifra que crece día a día en el marco del conflicto por la paralización de la planta.

SUTNA sostuvo que la medida judicial refuerza los “argumentos jurídicos” contra la empresa y refleja un “creciente respaldo de la opinión pública y de distintos sectores del poder político” a la necesidad de reabrir la fábrica.

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En ese contexto, remarcaron que FATE es la única productora de neumáticos para camiones y colectivos del país y vincularon el conflicto con el aumento del desempleo, el hambre y la desigualdad, en un escenario de fuertes críticas tanto al gobierno nacional como a otros actores políticos. Además, reiteraron el pedido de reunión al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El gremio ratificó que la empresa ejerce un “lock out ilegal”, al no haber presentado quiebra ni convocatoria de acreedores, y advirtió que la firma continúa resguardando la marca FATE, que en mayo de 2025 fue capitalizada por 1.900 millones de dólares.

En ese marco, impulsan un proyecto de “ocupación temporal” en la Legislatura bonaerense para intervenir el directorio sin costo estatal, sosteniendo que la compañía cuenta con liquidez suficiente para operar.

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Finalmente, anticiparon nuevas acciones gremiales, judiciales, parlamentarias y de alcance internacional, en continuidad de un plan de lucha que, según informaron, solo se detendrá con la reapertura de la planta y la garantía de todos los puestos de trabajo. “FATE no se cierra”, concluyeron.