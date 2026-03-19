Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) concentraron en la Legislatura bonaerense para presionar por una ley que asegure la continuidad de la fábrica de cubiertas ubicada en San Fernando

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Se trata de un proyecto para lograr que la fábrica sea declarada de “utilidad pública” provincial y esté sujeta a ser ocupada temporalmente.

En caso de que sea aprobado este proyecto, el gobierno provincial se haría cargo del uso de la planta y la pondría a producir, manteniendo todos los puestos de trabajo por un año. Durante ese lapso, la empresa deberá presentar un proyecto productivo.

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FATE cerró el mes pasado y dejó a 920 empleados en la calle. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo de la Nación, la cartera bonaerense del área dictó su propia instancia de negociación por un lapso de 15 días. El gobierno bonaerense fundamenta su intervención en las facultades que le otorga la Ley 10.149, que regula los conflictos colectivos de trabajo en el ámbito provincial.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, había solicitado la intervención del estado bonaerense al cumplirse un mes desde el inicio de lo que calificó como “un ilegal, inescrupuloso y temerario lock out patronal”.

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