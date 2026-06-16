El intendente Ramón José Capra presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires una denuncia de conflicto de poderes contra el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, en relación al incremento salarial del personal municipal correspondiente al mes de mayo de 2026.

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El conflicto se originó cuando el Ejecutivo elevó al Deliberativo un proyecto para aprobar un aumento del 2,5% en el sueldo básico, en cumplimiento del acta paritaria firmada el 10 de marzo de 2026. El Concejo modificó ese proyecto excluyendo del incremento a la categoría 4 ingresante, utilizada como base de cálculo para los haberes del intendente, concejales y la planta política, y a los funcionarios no alcanzados por la ley 14.656. Además, limitó además la facultad del Ejecutivo de otorgar bonificaciones. El intendente vetó la norma, pero el Concejo la reaprobó por insistencia mediante la Ordenanza 2687/26.

Este 12 de junio, la Suprema Corte admitió la denuncia, suspendió los efectos de ambas ordenanzas hasta la resolución definitiva del conflicto y corrió traslado al presidente del Concejo Deliberante por cinco días para que comparezca y conteste, según publicó Alvear Ya.

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Esto es así ya que el artículo 196 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, establece que “los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia”.

Para el ejecutivo, el veto se había basado en que el Concejo se arrogó competencias que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponden exclusivamente al poder administrador.

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Por su lado, el bloque de concejales de PJ - Fuerza Patria informó que dos tercios de los integrantes del cuerpo aprobaron la ordenanza de incremento de sueldo y se opusieron al aumento salarial para el intendente, los concejales y la planta política en general. “También le pusimos un tope del 50% a las bonificaciones de los funcionarios. Creemos que en época de crisis y tal como lo ha dicho el oficialismo que tenemos una situación complicada, la política debe dar gestos y consideramos que esto es un comienzo. El veto del Intendente no nos cambió nuestra idea, reafirmamos nuestro compromiso con el empleado por más que nos amedrenten con llevarnos a la Justicia”, refirieron.