El intendente de General Alvear Ramón José Capra (UCR) había vetado una ordenanza impulsada por el Bloque PJ Fuerza Patria, donde se disponía la suspensión de aumentos salariales para el personal superior y jerárquico del municipio, al tiempo que limitaba las bonificaciones por función con el objeto de redirigir los recursos hacia los trabajadores de menores ingresos.

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Luego, el Concejo Deliberante rechazó el veto con dos tercios de los votos y el tema terminó en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por un “conflicto de poderes”.

Después de efectuar dos pagos con los incrementos de 2,5% cada uno acordados en la paritaria en marzo a los municipales, cuando el Concejo se disponía a tratar el nuevo tramo, un grupo de nueve concejales de la oposición, donde hay cinco peronistas, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia, aprobaron la ordenanza de la polémica.

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Allí se propuso congelar los aumentos del sueldo básico del personal superior desde la presentación del proyecto hasta el 31 de octubre de este año, excluyendo del incremento a la categoría 4 ingresante, la cual es utilizada como base de cálculo para los haberes del intendente, secretarios de gobierno, directores generales, contador, tesorero y otros funcionarios. También le pusieron un tope del 50% a las bonificaciones de los funcionarios.

Para el ejecutivo, el veto se basó en que el Concejo se arrogó competencias que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponden exclusivamente al poder administrador. Pero la oposición insistió y todo terminó en la Justicia.

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El Municipio de Alvear tiene 13 mil habitantes y está ubicado en en la zona central de la provincia

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Vanesa Papa, jefa del bloque UCR de General Alvear, sostuvo que todo se trató de una maniobra donde se avasallaron competencias del Ejecutivo, en línea con lo planteado por “Tito” Capra.

“Fue netamente político, buscando el impacto mediático más que un beneficio para los trabajadores, y menos para los jubilados, que también se vieron perjudicados. No tuvieron en cuenta el orden institucional avasallando competencias plenamente del poder ejecutivo”, subrayó. Hoy la ordenanza está suspendida por una cautelar de la Suprema Corte y el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Alaníz, deberá contestar la demanda.

Asimismo, Papa analizó: “Llama la atención que hay concejales que ya van por un segundo o tercer mandato, y que a esta altura no sepan cuáles son las competencias que tenemos como concejales. Es para pensar”.

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Por otro lado, la edil señaló que el intendente Capra tuvo que dar por decreto el aumento a los empleados alcanzados por la ley 14.656. “Los únicos que no están alcanzados por la ley 14.656 son los directores de las diferentes áreas municipales”, aclaró. “El resto incluyendo concejales ha cobrado el aumento, el problema es que se ha tergiversando la información”, acotó.

Papa también recalcó que como presidente del bloque oficialista “en todo momento" estuvieron ”dispuestos al diálogo, a trabajar en comisión el tema para buscar de manera responsable" y poder quedar excluidos los concejales del aumento, “sin perjudicar a nadie ni extralimitarnos con nuestras competencias". "Pero no tuvimos la oportunidad", lamentó.

Por último clarificó otro punto cuestionado por la oposición, quien habla de cifras abultadas en los sueldos de los funcionarios: “Suena lindo, cuando sos oposición, pero no es así. Todos los directores tienen bonificación según función, y la mayoría tiene menos del 50%”.