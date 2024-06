Este viernes el Sindicato de Trabajadores Municipales llevó a cabo una medida de fuerza por 24 horas y el Ejecutivo a cargo de Guillermo Montenegro ya había adelantado que aplicaría sanciones según el acatamiento de los trabajadores al paro.

En este contexto el STM anticipó que querellará al municipio por “prácticas desleales” y además le presentaron una nota a la cartera que conduce Walter Correa para que instara al gobierno a que cese en las “prácticas desleales” empleadas por el Ejecutivo en contra del gremio de los estatales.

Y la misma acción se realizó ante el delegado regional de la cartera provincial, Daniel Buccico, en una nota firmada por el secretario general, Antonio Gilardi, y el gremial, Cristian Milasinsic, reclamando contra la decisión tomada por Guillermo Montenegro.

“Aclaramos que la medida dispuesta se enmarca en el derecho reconocido tanto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como en el artículo 39 inciso 2 de la Constitución de la Provincia”, señalaron.

Y citaron al máximo tribunal provincial: “El derecho de huelga ampara al trabajador y a la asociación gremial, permitiéndoles adoptar medidas de abstención de tareas en procura de fortalecer legítimos reclamos referidos a sus intereses colectivos profesionales”.

“Este derecho es comprensivo tanto de la ausencia del lugar de trabajo como de la retención de tareas y demás medidas de acción directa dispuestas por una entidad gremial”, remarcaron desde el STM.

El gremio consideró que “también configura una práctica desleal la línea de WhatsApp habilitada por la comuna para la denuncia de supuestas faltas de servicio, en tanto los responsables de dicho canal de comunicación informan que la línea es sólo para ‘asentar reclamos por falta de atención en sedes y/o establecimientos municipales motivadas en medidas de fuerza sindicales'”.

Asimismo indicaron que “la obligación de los empleados municipales es trabajar. Si no vienen a trabajar, entonces no cobran. Si vienen y no trabajan o no cumplen las órdenes de servicio que se dictan, se le aplican sanciones”.

Además, sostuvieron que los trabajadores municipales “pueden reclamar sin complicarles la vida a sus empleadores, que son los marplatenses y batanenses”.