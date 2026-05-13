El conflicto en la línea 148, con una paralización del servicio y un “lockout patronal” denunciado por los choferes, mantiene a la espera de una solución también a miles de pasajeros del sur del conurbano que se ven afectados.

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Es por ello que desde la secretaría de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa La Central de Vicente López ("Misión Buenos Aires") que opera desde algunas semanas la línea 148.

La medida durará quince días a partir de las 18 horas de este miércoles 13 de mayo, período durante el cual “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto”.

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“En ese sentido, la organización sindical deberá cesar toda medida de acción directa, mientras que la empresa deberá dejar sin efecto los despidos efectuados y garantizar el normal otorgamiento de tareas. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley N° 14.786, con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad del servicio y promover una instancia de diálogo entre las partes”, se indicó.

La línea 148 conecta Plaza Constitución con zonas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y San Francisco Solano, por lo que la interrupción del servicio impacta de lleno en miles de pasajeros.

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“No hay ninguna abstención de tareas. Nosotros vinimos a cumplir horario y no nos dejaron entrar”, aseguró Gabriel, un chofer con más de 30 años de antigüedad en la línea. Los trabajadores explicaron que el conflicto se agravó luego de reclamar condiciones mínimas en las cabeceras, principalmente la falta de baños. “Terminábamos haciendo nuestras necesidades atrás de un paredón o arriba del colectivo porque no había dónde ir. Eso no es digno”, relató el conductor.

Según la versión de los choferes, el problema comenzó cuando varios trabajadores regresaron al predio para utilizar los sanitarios ante la falta de baños en las terminales.

“Empezaron a venir acá porque no teníamos baño en las cabeceras y ahí un encargado se enojó, le sacó la llave a un coche y dijo: ‘No sale más nadie’”, contó Gabriel al canal C5N.

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Desde entonces, aseguran que les bloquearon el ingreso y que incluso colocaron rejas en sectores donde habitualmente descansaban entre recorridos.

Los trabajadores también apuntaron contra la nueva operadora, que tomó el control recientemente tras meses de crisis en la empresa anterior, ya que les deben el pago de salarios atrasados.