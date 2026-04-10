La Justicia intenta reconstruir las últimas horas de Maitena, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida en General Las Heras, luego de haber salido de su casa en Merlo para ir a la escuela. Aunque la principal hipótesis apunta a un suicidio, los investigadores mantienen abiertas varias líneas por movimientos que consideran llamativos.

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Según la reconstrucción, la joven llegó el miércoles por la mañana a la Escuela Secundaria N°16 Manuel Belgrano junto a su hermana, pero no ingresó. Le dijo que tenía que encontrarse con una amiga y se retiró.

#Merlo ESTABA ANGUSTIADA, DEJÓ NUEVE CARTAS DE DESPEDIDA EN SU HABITACIÓN Y VIAJÓ SOLA SIN USAR LA SUBE: SE CONOCIÓ LA ÚLTIMA IMAGEN DE MAITENA, LA CHICA DE 14 AÑOS QUE ENCONTRARON SIN VIDA EN LAS HERAS



En el video de las cámaras se la ve caminando sola, con paso decidido. No… pic.twitter.com/ZBLGimT413 — 24con (@24conurbano) April 10, 2026

A partir de allí, comenzó un recorrido que hoy es clave para la causa. Maitena se subió al tren Sarmiento en la estación Merlo con dirección a General Las Heras, aunque hizo una parada intermedia que genera dudas.

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Cerca de las 9 de la mañana bajó en la estación Km 34,5, ubicada a unos 4 kilómetros de Merlo. Las cámaras de seguridad la registraron caminando por la zona, en inmediaciones de las calles Vidt y Montalvo. Según los investigadores, alrededor de las 9.15 habría tenido contacto con otra persona, un dato que aún no fue esclarecido.

Luego, la adolescente volvió a la estación, retomó el viaje en el mismo tren y continuó hasta General Las Heras, donde horas más tarde fue hallada sin vida, sin signos de violencia.

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Otro punto que llamó la atención es que Maitena dejó en su casa su celular habitual. Los investigadores creen que habría utilizado un teléfono “muleto” durante ese trayecto. También llevaba una tarjeta SUBE a su nombre y dinero en efectivo.

En paralelo, la fiscalía analiza otros elementos sensibles. Por un lado, la existencia de mensajes de despedida que la joven habría dejado en su casa y una serie de correos electrónicos programados para enviarse después. Por otro, un posteo de una amiga que menciona un supuesto “juego de desafíos” en redes sociales que podría estar vinculado a una incitación al suicidio.

EL RECORRIDO DE MAITENA ANTES DE SU MUERTE



La Justicia investiga los movimientos de la adolescente desde que salió de su casa y llegó a la escuela en Merlo, donde dijo que se encontraría con una amiga pero nunca ingresó. Luego fue registrada tomando el tren rumbo a General Las… pic.twitter.com/RnkCba16a9 — Clarín (@clarincom) April 10, 2026

De acuerdo a lo que pudo saber el diario Clarín, si bien en un primer momento se habló de posibles contactos con personas que la hostigaban, esa línea perdió fuerza en las últimas horas, aunque no fue descartada por completo.

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En la investigación intervienen fiscalías de Morón y Mercedes. Mientras tanto, los peritajes continúan y no se descarta que amigas de la víctima sean citadas a declarar para aportar más información sobre el contexto que atravesaba la adolescente.