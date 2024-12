El artista callejero es conocido por desplegar sus gracias en el centro platense, y en los últimos días su imagen se popularizó aún más tras anunciar su postulación para la Defensoría ciudadana del municipio de La Plata.

Así, durante sus jornadas como estatua viviente, Sergio “Pachu” Montero se dedicó a informar a la comunidad sobre el cargo al tiempo que buscaba reunir firmas para juntar avales.

Sin embargo, Montero volvió a ser noticia por un triste episodio que está viviendo tras enterarse de la muerte de su hija en Colombia. Para repatriar sus restos, debe reunir la suma de 5 millones de pesos, por lo que el artista pone en marcha una colecta.

Montero ya recibió algunas ayudas económicas luego de que un amigo de él, difundiera un video contando la situación y brindando un alias para quien quisiera realizar sus aportes.

“Si no pago, no me traen el cuerpo”, afirmó Montero en diálogo con el medio platense 0221. El artista también expresó su descontento con la falta de apoyo del Estado nacional. "Si un ciudadano de pie no tiene contactos, tiene que dejar el cadáver allá, es así”, denunció.

En ese marco, Montero anunció que lanzará una campaña solidaria para quienes quieran colaborar con la repatriación del cuerpo. Para realizar donaciones sigue disponible el alias laestatua, compartido inicialmente por su amigo.

El reconocido artista local se comprometió a brindar detalles sobre el destino de los fondos recaudados para garantizar la transparencia de la colecta que será lanzada este miércoles.

La muerte de la hija de la Estatua Viviente de La Plata

Se trata de Abril Muriel Montero, de 25 años, quien habría sido asesinada con un arma blanca por su pareja. Vale aclarar que diario El Día informó que Abril se encontraba con su novio consumiendo alcohol y que, tras una discusión, el hombre la habría encontrado colgada de una sábana en el baño.

Abril Montero, la hija del artista callejero. FOTO: 0221.

En tanto, Hechos y Derecho aseguró que no se detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo y que el novio declaró que discutieron antes de que ella se encerrara en el baño, donde presuntamente se quitó la vida. El caso aún es materia de investigación y el artista espera los resultados de las pericias al cuerpo de su hija.