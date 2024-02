En el marco de la pelea entre Nación y las provincias, el presidente Javier Milei puso "me gusta" a una imagen donde el mandatario de Chubut aparece con rasgos de síndrome de Down.

El Consejo provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) repudió la acción del mandatario, quien maneja en forma particular su cuenta personal @Jmilei en X, antes Twitter.

En un comunicado, calificó “como gravísimo el acto de estigmatización que el presidente Javier Milei suscribió para descalificar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, utilizando a la condición de síndrome de Down”.

“Este accionar del Presidente preocupa, ya que en otros momentos utilizó expresiones de este tipo para insultar y descalificar a distintas personas. Es por esto que emitimos nuestro repudio ante este tipo de actitudes, que atentan contra la dignidad de las personas”, señaló.

La imagen que desató la polémica.

“Uno de los actos de esta índole más denunciados es la discriminación por discapacidad, una ofensa que contribuye a reforzar estereotipos y prejuicios negativos en torno a las personas con síndrome de Down en particular, y con cualquier otro tipo de discapacidad, en general”, advirtió el Coprodis.

Y añadió: “Utilizar la condición de discapacidad con motivo de burla, no solo es discriminatorio, sino que es agresivo, de mal gusto, y contrario a convenciones internacionales con jerarquía constitucional, que nuestro país avala y proclama. La condición de síndrome de Down no debe ser jamás un motivo de insulto o de burla, y mucho menos si proviene del presidente de la Nación, quien debe brindar un mensaje de paz social, libre de toda discriminación o estigmatización de minorías de nuestro país”.

“EI COPRODIS es un espacio de articulación y coordinación con los distintos organismos interministeriales y organizaciones civiles involucrados en el desarrollo de políticas intersectoriales orientadas a la promoción y protección de derechos para personas con discapacidad”, finalizó.