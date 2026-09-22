La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó un taller sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral, dirigido a trabajadores y trabajadoras de la institución. La actividad buscó generar herramientas para la prevención, la detección y el abordaje de situaciones que pueden afectar a las personas y su entorno de trabajo.

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El encuentro fue llevado adelante por la Dirección de Relaciones Comunitarias para el Abordaje de las Violencias y la Subdirección de Sanidad de la Cámara. Entre los objetivos planteados estuvo la construcción de estrategias de prevención, herramientas para intervenir ante situaciones existentes y el desarrollo de un protocolo para emergencias, además de una guía con los recursos disponibles dentro de la institución.

Durante la jornada se abordaron distintas situaciones vinculadas a los consumos problemáticos, desde la ludopatía hasta el consumo de sustancias, y las dificultades que pueden atravesar las personas frente a este tipo de situaciones.

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También se trabajó sobre el momento de detección de un posible problema, la articulación entre las distintas áreas de la Cámara y la necesidad de contemplar el cuidado de la fuente laboral frente a estos conflictos.

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Lorena Schwab, integrante de la Dirección de Relaciones Comunitarias para el Abordaje de las Violencias y una de las expositoras del taller, destacó la importancia de construir herramientas de manera colectiva.

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“Lo más importante es que podamos generar herramientas que sean de forma colectiva con todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara para poder intervenir, y tener un lenguaje común para saber de qué hablamos cuando hablamos de consumos problemáticos”, señaló.

La propuesta forma parte de un abordaje institucional que busca incorporar la prevención y el cuidado mutuo como herramientas para enfrentar situaciones de consumos problemáticos dentro del ámbito laboral.