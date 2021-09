"Alberto (Fernández) está atornillado con todos los inútiles que tiene en el Gabinete", sentencia la Diputada en otro polémico audio filtrado. "Me preocupa, no por el Gobierno por que por mí se pueden ir todos bien a la concha de su madre, perdón por la expresión… pero me preocupa por que le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe", lanzó.