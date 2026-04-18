Este sábado por la mañana, Javier Milei partió a Israel, en medio del cese al fuego temporal y las negociaciones que involucran a ese país para consolidar una paz en Medio Oriente.

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El itinerario del Presidente incluye un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente de ese país, Isaac Herzog; y dos paseos por el Muro de los Lamentos: uno tras llegar y otro antes de regresar a la Argentina. Milei vuelve a Buenos Aires el próximo miércoles.

Se trata de la tercera visita de Javier Milei a Israel desde que asumió la Presidencia. Según la agenda oficial difundida por la Casa Rosada, Javier Milei arribará en la madrugada del domingo (hora argentina) a Israel.

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Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof participó del panel "Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia", sobre políticas locales y defensa de la democracia, en el marco de la última jornada de la Movilización Global Progresista en Barcelona, convocada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Allí aprovechó para reunirse con el presidente de Brasil Lula da Silva y otros líderes internacionales, como el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero y la líder opositora italiana y secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein.

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“Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Javier Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”, sostuvo “Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, agregó.

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Asimismo aseguró: “Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos: debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar”. "Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, continuó.

En ese sentido, Kicillof señaló: “Desde la provincia de Buenos Aires, y en representación del pueblo de la Argentina, decimos que estamos en contra de las matanzas y de la persecución, y a favor de la justicia social. Milei no representa lo que sienten y lo que piensan los bonaerenses y los argentinos”.

“La respuesta a los problemas de nuestro pueblo no es solo local: es esencial que le expliquemos a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Ante esta ideología, la respuesta tiene que ser también internacional y aquí la estamos construyendo”.

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Más temprano, Kicillof participó también del panel “Soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizado por la reunión ampliada de la Mesa del Grupo S&D -principal espacio político de centroizquierda del Parlamento Europeo-.

Durante la jornada, el Gobernador mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para abordar la situación de ambos países y de Latinoamérica en su conjunto, en tanto que coincidieron en la importancia y el aporte de este encuentro para el futuro de Argentina y Brasil.

Agenda de Milei en Israel:

Domingo 19 de abril

03:30 horas: llegada del Presidente a Israel.

04:30 horas: el Presidente Milei visita el Muro de los Lamentos.

10:15 horas: el canciller Pablo Quirno se reúne con su par israelí, Gideon Sa'ar.

11:30 horas: el Presidente mantiene un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

A confirmar: anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al; firma de acuerdos y declaraciones conjuntas; reunión ampliada.

15 horas: pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl.

Lunes 20 de abril

04:30 horas: el presidente Javier Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Palabras del mandatario argentino.

09:30 horas: el presidente Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog.

11:30 horas: el Presidente de la Nación visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Palabras del mandatario argentino.

Martes 21 de abril

04:30 horas: encuentro con rabinos.

10 horas: el Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro.

15 horas: el Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas).

A confirmar: visita al Muro de los Lamentos.

17:30 horas: partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina.



Miércoles 22 de abril

10 horas: llegada del vuelo que conduce al mandatario a la ciudad de Buenos Aires.