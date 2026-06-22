La Selección argentina derrotó a Austria por 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, lo que la hizo clasificar a los 16avos. Los dos goles fueron de Lionel Messi, quien se repuso de haber errado un penal.

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La clasificación se hace con un partido de sobra y además se aseguró el primer puesto del grupo. Con este resultado, enfrentará al segundo del Grupo H, donde están España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El segundo del grupo H hoy es Uruguay que viene de dos empates, ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

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El partido de 16avos será el viernes 3 de julio a las 19 horas en el Hard Rock Stadium, Miami.

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Tras el duelo ante Austria, la Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina), cuando enfrente a Jordania por la tercera fecha del Grupo J.

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Con la clasificación al alcance de la mano, Argentina intentará dar otro paso firme en la defensa del título mundial.