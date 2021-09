La senadora provincial de Juntos por el Cambio, Lorena Petrovich, intimó por carta documento a Gisela Montini a retractarse de sus numerosas declaraciones periodísticas. Fue tras ser acusada de pagarle a su exempleada doméstica con un contrato del Senado bonaerense.

A través de un comunicado, Petrovich sostuvo que Montini era "una excolaboradora" a la que no se le renovó su contrato, y a partir de ahí se la conoció públicamente. "No voy a permitir que este armado de falsedades sea utilizado por quienes buscan dañar a mi espacio a días de una elección crucial", dijo.

Durante el escrito publicado en Twitter, Petrovich mostró la carta documento que le mandó a montini para que se retracte de sus dichos. "No hay más ni mejor ámbito de aclaración de versiones encontradas que la Justicia. Y hasta ahora, lo subrayo, la persona que me acusó de delitos no lo hizo", remarcó.

Cabe recordar que la senadora bonaerense por la Tercera Sección, oriunda de la ciudad de Lanús, fue acusada por su exempleada por trabajar en la casa de Petrovich haciendo tareas de limpieza y de cuidado de su hijo, pero con un contrato que la calificaba como empleada del Senado.