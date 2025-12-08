María Lorena Petrovich

Nació el 23 de octubre de 1979 en Quilmes. Casada con Carlos Ortiz, exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Quilmes, en la gestión de Martiniano Molina. Estudió Periodismo en la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires y producción en TEA Imagen.

Trabajó en diversos medios de comunicación hasta que comenzó su militancia dentro del PRO, en 2011. Fue Asesora en Prensa y Comunicación del Bloque de Concejales del PRO en Lanús.

Fue electa Senadora provincial por el Frente Cambiemos en 2015 por la Tercera Sección Electoral, y es reelecta en 2019 en representación de Juntos por el Cambio. Designada presidenta de la comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos.

En las elecciones 2023 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo lugar) en la lista de Juntos por el Cambio, pero no resultó electa.

Desde diciembre de 2023, se sumó a La Libertad Avanza. En el Ministerio de Seguridad, que encabezó Patricia Bullrich, desde enero de 2024 fue Directora Nacional de Políticas de Fortalecimiento Institucional de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, desde mayo del mismo año, Directora Nacional de Bienestar.

Al renunciar Silvia Lospennato en diciembre de 2025 para asumir como legisladora porteña, Petrovich toma su banca para integrarse al bloque La Libertad Avanza con mandato hasta 2027.