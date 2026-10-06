El Municipio de San Fernando ha adquirido 24 nuevos móviles a su flota de mantenimiento y servicios, para fortalecer el trabajo de las áreas de Higiene Urbana, Obras Públicas, Espacios Verdes, Tránsito y Orden Urbano, se informó oficialmente. El Intendente Juan Andreotti resaltó : “Estos nuevos móviles son para seguir cuidando a nuestra ciudad, para que esté más linda, limpia y ordenada”.

Ads

“Es importante disponer de las herramientas necesarias; es fundamental tener una renovada flota de vehículos como lo venimos haciendo durante estos últimos años”, añadió el Jefe Municipal.

Y completó: “Quiero agradecer a todos los trabajadores municipales, porque gracias a ellos tenemos una ciudad tan linda, y a todos los vecinos porque este es un esfuerzo colectivo. Estamos muy orgullosos por seguir cuidando y queriendo a San Fernando, que es nuestro lugar en el mundo”.

Ads





Ads