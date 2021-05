El viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó la posición de la Provincia sobre la Copa América que se disputará en nuestro país desde el 13 de junio. Según el funcionario de Axel Kicillof “no es el mejor momento” para que se dispute el torneo de futbol.

"Se podría posponer. Nosotros amamos el fútbol. No es que no queremos jugar la copa o que se haga en el país. Pero no es el mejor momento", expresó Kreplak.

La Copa América es el certamen más importante del continente a nivel selecciones. La sede iba a ser compartida entre Colombia y Argentina pero el conflicto político social del país caribeño hizo que la confederación organizadora, CONMEBOL, le saque la sede. Por lo tanto, podría disputarse solo en nuestro país.

Eso implica que podría haber más sedes que las que se confirmaron hasta el momento que son:

Buenos Aires: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (66.000 espectadores)

Mendoza: Estadio Malvinas Argentinas (38.000 espectadores)

La Plata: Estadio Único Ciudad de La Plata (43.000 espectadores)

Córdoba: Estadio Mario Alberto Kempes (57.000 espectadores)

Santiago del Estero: Estadio Único (28.000 espectadores)

Los equipos que disputan el torneo son 10 y dispondrán de sus máximas figuras: Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela