La Copa Argentina volvió a mostrar algo que en la provincia de Buenos Aires se vive como una marca registrada: el empuje de sus hinchas. Más allá de los resultados, San Miguel, Claypole y Ciudad de Bolívar movilizaron multitudes y tiñeron con sus colores las tribunas en distintos puntos del país.

Ads

San Miguel, una marea verde en Varela

En el estadio de Florencio Varela, Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se metió en 16avos de final. Pero si hubo un ganador en las tribunas fue el Trueno Verde.

Las imágenes difundidas por ESPN y cuentas partidarias mostraron una verdadera multitud. Desde temprano, más de 40 micros y decenas de autos particulares partieron desde el conurbano bonaerense rumbo al sur del Gran Buenos Aires. La caravana fue incesante.

Ads

“Impresionante la multitud de hinchas del Trueno Verde presente en Varela”, destacaron en redes. El verde dominó la escena y convirtió el partido en una fiesta, pese a la derrota con goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero.

Claypole, de igual a igual ante un equipo de Primera

En Morón, Tigre venció 2-0 a Claypole en su debut copero. Sin embargo, el dato que sorprendió fue la cantidad de gente del conjunto del sur del conurbano.

Ads

El equipo que milita en el Ascenso llevó una multitud y estuvo parejo en número con el “Matador”, un club de Primera División. Para muchos fue un orgullo: un equipo chico, con hinchada grande.

Con goles de Ramón Arias y David Romero, Tigre avanzó de ronda, pero Claypole se fue con el reconocimiento de su gente, que no dejó de cantar en ningún momento.

Ciudad de Bolívar, 650 kilómetros de pasión

El viaje más largo fue el de Ciudad de Bolívar. Desde el centro de la provincia hasta el Estadio Parque La Pedrera, en San Luis, hay alrededor de 650 kilómetros. Y aun así, los bonaerenses dijeron presente.

Ads

Ante River Plate, que ganó 1-0 con un penal de Juan Fernando Quintero en el cierre del partido, los hinchas del elenco bolivarense no se achicaron. En la previa chicanearon al “Millonario” con el clásico canto: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta se fue a la B”.

Las fotos mostraron banderas que recorrieron más de medio país y una tribuna que se hizo sentir ante uno de los equipos más grandes del continente. El premio deportivo fue para River, que ahora enfrentará a Aldosivi en 16avos, pero el reconocimiento popular quedó para esos hinchas que hicieron cientos de kilómetros para acompañar.