No se trata de improvisación ni viajes irresponsables ante la situación nacional del Coronavirus sino de pasajeros que están hace días en destinos y fueron sorprendidos por las medidas dictadas entre el Ministerio de salud y el de Turismo el día 17 de marzo. Los turistas argentinos deben resolver sobre la marcha el cierre de los hoteles y la cancelación de sus vuelos.

Un caso que se replica a nivel nacional

Lo que iban a ser unas vacaciones terminan siendo un dolor de cabeza. LaNoticia1.com accedió a la situación de unas pasajeras que están a la deriva en Bariloche.

Son 4 mujeres que habían sacado su viaje hace 3 semanas y viajaron al sur el 15 de marzo por una semana en un hotel 4 estrellas. Una estadía por 7 noches con regreso el 22 de marzo.

El día 17 de marzo el Ministerio de Salud junto al de Turismo decidieron que los vuelos domésticos se cancelen hasta el 25 de este mes y los hoteles cierren sus puertas hasta el 31. Desde ese momento comenzó la odisea para intentar regresar.

Las pasajeras se dirigieron a Aerolíneas Argentinas que, ante tanta demanda, repartía un papel explicando que hasta el 25 no había posibilidad de regreso y que la empresa “no reconocerá gastos de movilidad, comidas ni alojamiento”.

El hotel de categoría se vio obligado a cerrar a partir del 19 de marzo cuando las pasajeras tenían las noches compradas hasta el 22 del mismo mes.

Finalmente, las 4 mujeres lograron conseguir una vuelta desde Neuquén para el 19/03 por lo que deberán trasladarse 438 kilómetros para llegar a ese aeropuerto en un remis.

Las aerolíneas no logran responder todas las consultas y demandas

Las líneas aéreas habilitaron líneas de WhatsApp para intentar responder una demanda inesperada y que no pueden cubrir. Las redes sociales están inundadas de reclamos, quejas, dudas y reiteradas consultas. En un solo posteo de Facebook se registran 1500 comentarios.

Algunas cuestiones que tienen que ver con personas de riesgo logran cierta prioridad pero la demanda es tanta y en tan corto tiempo que la situación es compleja:

“Tengo vuelvo programado para el miércoles a Brasil pero estoy embarazada y no debo de viajar según recomendación del médico. No pude comunicarme por ningún medio.”

“Mi mamá, quien está dentro de la población e riesgo ( 77 años) tiene un pasaje a EL CALAFATE para el día 24/03. Quiero ver cómo puede hacer cambiarlo. Por favor me indicarían donde debo contactarme? Gracias Aerolíneas Argentinas”

Esos dos comentarios obtuvieron respuestas para continuar la gestión por mensajes privados pero el número de casos supera las posibilidades.

“A mí tampoco me contestan... Nos cancelan el vuelo y no nos dicen cómo vamos a volver... que vuelos especiales nos corresponden, cuando... estamos en Europa y nos dicen que nosotros decidamos fecha de regreso... que vamos a decidir? Si no sabemos cuándo tendremos vuelos disponibles para regresar... Contesten los mensajes por favor!”

Como el avance del coronavirus es dinámico, las decisiones del gobierno nacional son dificiles de anticipar. Las agencias de viajes se encuentran con atención a distancia abocadas a resolver la situación de sus pasajeros que están en destino pero falta coordinación entre las aerolíneas, el sector hotelero y los operadores turísticos.