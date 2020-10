La Argentina tiene 765.002 casos positivos de Coronavirus y sumó 14.001 en el país. De ellos 5.407 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 423.084 en total en este territorio, según el parte vespertino del 1 de octubre.

De total de casos del país, 603.140 son pacientes recuperados y 141.574 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 3352 nuevas muertes, son 1789 hombres y 1542 mujeres. 21 fallecidos residentes en la provincia de Buenos Aires, no registran dato de sexo. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 20.288* (*Una mujer residente en la provincia de Río Negro fue reclasificada).

En el día de hoy fueron notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 3050 fallecidos residentes en la provincia de Buenos Aires.

1789 hombres

1701 residentes en la provincia de Buenos Aires

1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

25 residentes en la provincia de Chubut

4 residentes en la provincia de Chaco

2 residentes en la provincia de Córdoba

5 residentes en la provincia de Jujuy

1 residente en la provincia de Mendoza

3 residentes en la provincia de Neuquén

3 residentes en la provincia de Río Negro

13 residentes en la provincia de Salta

12 residente en la provincia de San Juan

10 residente en la provincia de San Luis

4 residente en la provincia de Santa Cruz

4 residentes en la provincia de Santa fe

1 residente en la provincia de La Rioja

1542 mujeres

1477 residentes en la provincia de Buenos Aires

5 residentes en la provincia de Chaco

28 residentes en la provincia de Chubut

1 residente en la provincia de Córdoba

6 residentes en la provincia de Jujuy

4 residentes en la provincia de Salta

9 residentes en la provincia de San Juan

1 residentes en la provincia de Santa Fe

2 residentes en la provincia de La Rioja

3 residentes en la provincia de Neuquén

6 residentes en la provincia de San Luis

En las últimas 24 hs fueron realizados 26.662 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.002.975 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 44.141 muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.799

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 61,6%

- AMBA: 65,2%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 5.407 | 423.084

- Ciudad de Buenos Aires 924 | 126.890

- Catamarca 5 | 292

- Chaco 200 | 8.743

- Chubut 188 | 4.143

- Córdoba 1.966 | 36.169

- Corrientes 7 | 1.100

- Entre Ríos 186 | 7.669

- Formosa 0 | 104

- Jujuy 175 | 15.845

- La Pampa 28 | 791

- La Rioja 22 | 4.850

- Mendoza 799 | 25.848

- Misiones -2 | 94

- Neuquén 186 | 8.079

- Río Negro 287 | 13.126

- Salta 359 | 12.774

- San Juan 34 | 751

- San Luis 93 | 1.575

- Santa Cruz 142 | 4.986

- Santa Fe 2073 | 44.471

- Santiago del Estero 126 | 3.545

- Tierra del Fuego** 164 | 4.527

- Tucumán 632 | 15.546

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #196

Médico de Zárate recuperado de Covid se volvió a contagiar por salvar a una paciente: "No dudaría en volver hacerlo"

Juan Pablo Mariscotti es un médico de 46 años que nació en Junín pero desde 2015 trabaja en el Hospital Provincial de Zárate. En mayo se contagió de coronavirus y logró recuperarse. Ahora volvió a infectarse tras intentar salvarle la vida haciéndole RCP a una paciente que había sufrido un paro. "Jamás dudaría en volver hacerlo", confiesa en LaNoticia1.com. Destaca el rol de la Provincia pero advirte por la falta de personal: "Los respiradores sobran, lo que falta es gente que sepa usarlos". Y relata su vida desde la trinchera: "No soy un héroe, yo también tengo miedo".

#Historias en LN1 ?? Médico de Zárate recuperado de Covid se volvió a contagiar por salvar a una paciente: "No dudaría en volver hacerlo"https://t.co/Ng5nU1EELU pic.twitter.com/9yDTFDAvsO — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Padres, hijos y pandemia: "Una cosa es organizarse para unos meses y otra para un año", afirmó psiquiatra infantojuvenil

La psiquiatra explicó cómo responder ante la pregunta de los niños sobre la vuelta a la normalidad. “Hay que ser sincero porque se pueden frustrar el doble”. En entrevista con LaNoticia1.com abordamos los cambios de conducta de los más pequeños, la relación con la tecnología, el retorno a las clases presenciales y la escuela en casa. "Habría que educar a los padres para que esta enseñanza a distancia sea más efectiva", aseguró Nieva. Educación, convivencia, diálogo familiar y uso de dispositivos electrónicos, entre otros temas.

Padres, hijos y pandemia: "Una cosa es organizarse para unos meses y otra para un año", afirmó psiquiatra infantojuvenil https://t.co/6q0652QiOp — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Analizan la vuelta a clases en los municipios bonaerenses con bajo nivel de circulación de coronavirus

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que "hay situaciones diferentes dentro del territorio bonaerense y por eso hay enfoques" caso por caso. Confirmó que analizan la autorización del regreso a las aulas de manera presencial bajo un estricto protocolo sanitario en municipios que estén en Fase 4 o 5. Llamó a "que no se partidice el tema".

Analizan la vuelta a clases en los municipios bonaerenses con bajo nivel de circulación de coronavirus https://t.co/0IztHazOM2 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Educación en San Isidro: Provincia negó el regreso a clases propuesto por Posse

El intendente local había sugerido el retorno de todo el ciclo lectivo. Pero la Dirección General de Cultura y Educación rechazó la propuesta por los altos niveles de circulación de COVID en el distrito.

Educación en San Isidro: Provincia negó el regreso a clases propuesto por Posse https://t.co/YqZnbAK6Df — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Insaurralde, sobre el registro de muertos: "Con sus mentiras, la oposición le falta el respeto a los bonaerenses"

El Intendente de Lomas de Zamora salió al cruce de la oposición que denunció el "ocultamiento" de muertos en la Provincia, luego de la presentación del nuevo sistema que recategoriza los fallecimientos por coronavirus. "Hay opositores que en vez de aportar al debate democrático se dedican a mentir y sembrar el odio", lamentó el alcalde del Frente de Todos.

Insaurralde, sobre el registro de muertos: "Con sus mentiras, la oposición le falta el respeto a los bonaerenses" https://t.co/6TiSnyAxWT — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Coronavirus en Campana: Abella exigió a Provincia que el distrito suba a fase 5

El intendente Sebastián Abella dijo que "toda la comunidad ha tomado consciencia de lo que implica el Virus COVID - 19". Según lo reportado por provincia, el distrito presentaba una baja en los contagios diarios con 20% menos y fue destacado en comparación a los del AMBA.

Coronavirus en Campana: Abella exigió a Provincia que el distrito suba a fase 5 https://t.co/1UvK11ORQB — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Coronavirus en Laprida: El intendente Torres fue aislado e hisopado tras el positivo de su secretario de Gobierno

El hisopado del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Laprida, Nicolás Di Filippo, diio positivo. El jefe comunal presentó una leve molestia en la garganta y también fue hisopado.

Coronavirus en Laprida: El intendente Torres fue aislado e hisopado tras el positivo de su secretario de Gobierno https://t.co/K4MO2UpcRu — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Mar del Plata en fase 3: Concejo Deliberante rechazó propuesta de gastronomía al aire libre

El bloque del Frente de Todos se abstuvo y la cámara no alcanzó los dos tercios de los votos necesarios. El distrito costero está en fase 3 y el municipio quiere excepciones a la modalidad de delivery o "take away".

Mar del Plata en fase 3: Concejo Deliberante rechazó propuesta de gastronomía al aire libre https://t.co/RFhd6NoI1X — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Coronavirus en Pringles: Levantaron los cortes en caminos rurales

El intendente Lisandro Matzkin aseguró que "los objetivos se cumplieron y después de esa etapa pasamos a una de control de ingreso". Agradeció “al personal que sostuvo el control durante seis meses y medio con un trabajo excelente".

Coronavirus en Pringles: Levantaron los cortes en caminos rurales https://t.co/Za5AucqTp9 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Conductores de personal aeronáutico protestaron con una caravana en Ezeiza y advierten con profundizar el reclamo

El Sindicato Unido de Conductores del Personal Aeronáutico y Portuario (SUCPAP) que conduce Luis Dante anunció la profundización del "estado de alerta y movilización" frente a la parálisis total que enfrenta el sector a causa del cese de operaciones aerocomerciales. Los conductores se movilizaron a Ezeiza en reclamo por "una mesa de diálogo" con la empresa que organiza viajes de remises.

Conductores de personal aeronáutico protestaron con una caravana en Ezeiza y advierten con profundizar el reclamo https://t.co/zlUK1hduXS — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 1, 2020

Por la pandemia, la UCR bonaerense postergó las internas para marzo: Qué dijeron Gustavo Posse y Maximiliano Abad

La Unión Cívica Radical bonaerense decidió por unanimidad en un plenario postergar las elecciones internas previstas para el próximo 11 de octubre, a raíz de la pandemia del coronavirus. El Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, celebró la decisión y dijo que "era lo que veníamos planteando". El diputado provincial, Maximiliano Abad, llamó a "seguir adelante trabajando juntos en nuestra propuesta de futuro".