La Argentina tiene 428.239 casos positivos de Coronavirus y sumó 10.504 en el país. De ellos 6.157 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que suman 264.950 en total en este territorio, según el parte vespertino del 1° de septiembre. El total de personas recuperadas es de 308.376.

Del total de esos casos, 1.200 (0,3%) son importados, 97.726 (22,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 263.555 (61,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se notificaron 189 nuevas muertes. 95 hombres, 69 residentes en la provincia de Buenos Aires; 19 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residentes en la provincia de Córdoba; 2 residentes en la provincia de La Rioja; 1 residente en la provincia de Neuquén; 1 residente en la provincia de Santa Cruz; 1 residente en la provincia de Santa Fe; 1 residente en la provincia de Santiago del Estero; y 94 mujeres; 63 residentes en la provincia de Buenos Aires; 19 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de La pampa; 6 residentes en la provincia de La Rioja; 1 residente en la provincia de Neuquén; 1 residente en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Santa Fe; 1 residentes en la provincia de Santiago del Estero. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 8.919.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 2.314

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 60,7%

- AMBA: 69,2%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 6.157 | 264.950

- Ciudad de Buenos Aires 1.395 | 96.999

- Catamarca 1 | 67

- Chaco 75 | 5.492

- Chubut 56 | 955

- Córdoba 392 | 8.914

- Corrientes 3 | 314

- Entre Ríos 312 | 3.650

- Formosa -1 | 83

- Jujuy 124 | 8.542

- La Pampa 8 | 212

- La Rioja 40 | 1.628

- Mendoza 361 | 7.191

- Misiones 4 | 66

- Neuquén 136 | 3.172

- Río Negro 179 | 6.175

- Salta 183 | 3.503

- San Juan 0 | 223

- San Luis 9 | 156

- Santa Cruz 37 | 1.808

- Santa Fe 677 | 8.582

- Santiago del Estero 38 | 976

- Tierra del Fuego** 82 | 2.102

- Tucumán 236 | 2.479

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #166

Cahn: "Se puede pensar un AMBA en fase 4 o 5 pero depende del comportamiento social", afirmó médica infectóloga

Florencia Cahn, integrante del comité que asesora a Alberto Fernández, aseguró que "lo que va a pasar de acá a futuro depende de la responsabilidad individual". Entrevistada por LaNoticia1.com derribó la denominación de "gobierno de científicos" y expresó que "desde los medios se infló mucho el rol que tenemos". Advirtió sobre el colapso sanitario y sentenció: "De esto salimos entre todos o no sale nadie".

#Entrevista @florcahn: "Se puede pensar un AMBA en fase 4 o 5 pero depende del comportamiento social", afirmó médica infectóloga https://t.co/mOtxsyNY52 pic.twitter.com/l22pa8Q7vm — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Kicillof anunció plan de reactivación pospandemia: "La economía empieza en algunas ramas, hay actividad"

El gobernador Axel Kicillof presentó un plan de reactivación para la "transición" a la pospandemia del coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Es por un total de 288.677 millones de pesos y abarca algunos planes que ya se implementan y otros proyectados para el fortalecimiento de la demanda, infraestructura, asistencia crediticia y sostenimiento de empleo.

Anuncio de Kicillof de un plan de reactivación productiva pospandemia https://t.co/1oxL0CIszO — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Intendentes de Juntos por el Cambio explotaron contra Kicillof por su "silencio" ante las tomas de terrenos en Provincia

Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) arremetieron contra Axel Kicillof bonaerense por su "silencio" ante la escalada de usurpaciones y tomas de terrenos en el Conurbano, La Plata y La Costa. Los alcaldes exigieron respuestas al Gobernador frente a este conflicto: "El crecimiento de este delito es alarmante y merecemos conocer su postura".

Intendentes de Juntos por el Cambio explotaron contra Kicillof por su "silencio" ante las tomas de terrenos en la Provincia https://t.co/wGLN454554 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Tres de Febrero: El municipio demolió construcciones ilegales en una plaza tomada del Fuerte Apache

Fue a partir de un relevamiento que llevó a cabo la Subsecretaría de Fiscalización y Control de ese municipio. Eran dos casas en construcción linderas al espacio de juegos de un parque público tomado. Diego Valenzuela junto a intendentes de Juntos por el Cambio se manifestó en contra de las usurpaciones.

Tres de Febrero: El municipio demolió construcciones ilegales en una plaza tomada del Fuerte Apache https://t.co/5mqMp0fkVv — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Ocupación de tierras en San Fernando: “La justicia no puede ser pasiva ante este tipo de hechos”, afirmó su intendente

El mandatario local, Juan Andreotti, le pidió a la justicia que intervenga en la usurpación de tierras federales en el precio de Trenes Argentinos. Son 20 familias que se instalaron en el territorio hace 8 días y desde el viernes provoca que no funcione la Línea Mitre en sus ramales Retiro-Tigre y Victoria-Capilla del Señor.

Ocupación de tierras en San Fernando: “La justicia no puede ser pasiva ante este tipo de hechos”, afirmó su intendente https://t.co/WO5zXF4oL6 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Fuerte cruce al aire entre la mamá de Facundo Astudillo Castro y Pablo Duggan: "Usted es funcional a Sergio Berni"

Cristina Castro se comunicó con el canal C5N e insistió en la hipótesis que involucra a la Policía Bonaerense en la desaparición de su hijo. Durante la entrevista disparó contra el conductor Pablo Duggan. "Le digo a usted que deje de mentir y de inventar, porque no tienen acceso a la causa, y nosotros sí. Usted está atacando a los abogados y está atacando a la familia cuando nosotros tenemos las pruebas de que ha sido la Policía".

Fuerte cruce al aire entre la mamá de Facundo Astudillo Castro y Pablo Duggan: "Usted es funcional a Sergio Berni" https://t.co/etkGbzzIqh — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

El Tren Sarmiento vuelve a tener problemas con los contagios de coronavirus y hubo nuevas cancelaciones de servicio

Como consecuencia de nuevos casos de Covid-19 dentro de la línea, hubo demoras y cancelaciones. El Ministerio de Transporte de la Nación junto a Trenes Argentinos continúa implementando un sistema de refuerzo de micros para pasajeros del ferrocarril.

El Tren Sarmiento vuelve a tener problemas con los contagios de coronavirus y temen nuevas cancelaciones de servicio https://t.co/kxpV7RPyGC — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Restricciones por fase 3: Gastronómicos marplatenses quieren que se "deje sin efecto el cierre dispuesto"

El aumento sostenido de casos de COVID-19 llevó a la suspensión de actividades locales. El sector de bares y restaurantes quedó limitado a vender por "delivery" o "take away" pero afirman que "no hay margen para perder más ventas".

Restricciones por fase 3: Gastronómicos marplatenses quieren que se "deje sin efecto el cierre dispuesto" https://t.co/r5pbpD1XyD — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Sandra Mayol, directora de Trenes Argentinos y exintendenta de Monte, tiene coronavirus

Aseguró que se encuentra en reposo y aislada. "Confio en Dios que pronto estare recuperada y bien", manifestó.

Sandra Mayol, directora de Trenes Argentinos y exintendenta de Monte, tiene coronavirus https://t.co/EFj3v3LBBb — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

Primera muerte por coronavirus en el hospital de Arrecifes

La paciente de 44 años se encontraba internada en la Unidad Terapia de Intensiva del Hospital. En ese centro también está Patricio Di Palma, covid-19 positivo, desde el domingo aunque evoluciona favorablemente.

Primera muerte por coronavirus en el hospital de Arrecifes https://t.co/21KXYgtlbe — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 1, 2020

COVID-19 en Tandil : Municipio en fase 4 quiere excepciones y la Provincia se niega

El Jefe de Gabinete municipal, Oscar Teruggi, expresó que desde la gobernación bonaerense no aceptan “porque el interior de la provincia está muy complicado”. El gobierno local quiere habilitar gimnasios y natatorios.