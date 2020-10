El territorio bonaerense suma 2.542 casos y totaliza 468.432. Casos confirmados Covid-19 internados en UTI: 4.237.Total muertes: 23.868. Principales noticias Covid-19 de la provincia del día: Coronavirus: Desde la Provincia por ahora "no ven posible" que se permita viajar para las fiestas de fin de año; En la previa a la marcha del 12 de octubre, un grupo de padres reclama la vuelta a clases en Quinta de Olivos; Rauch perdió el invicto: Tras 206 días de cuarentena, el Intendente confirmó el primer caso de coronavirus; Tensión entre la Policía y el dueño de una cancha de fútbol en Bragado: "Hace 200 días que no me dejan trabajar".