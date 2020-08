La Argentina tiene 305.966 casos positivos de Coronavirus y sumó 6.840 en el país. De ellos 4.585 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que suman 190.199 en total en este territorio, según el parte vespertino del 18 de agosto. El total de personas recuperadas es de 223.531.

Del total de esos casos, 1.161 (0,4%) son importados, 77.895 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 185.880 (60,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 172* nuevas muertes. 95 hombres, 48 residentes en la provincia de Buenos Aires; 25 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 7 residentes en la provincia de Jujuy; 7 residentes en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Neuquén; 1 residente en la provincia de Santa Fe; y 74 mujeres; 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 22 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 4 residentes en la provincia de Córdoba; 5 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Santa Fe; y 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 6.048.

*Dos personas residentes en la provincia de Buenos Aires y una persona residente en la provincia de Jujuy, notificadas como fallecidas, no registran dato de sexo.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.585 | 190.199

Ciudad de Buenos Aires 1.051 | 79.252

Catamarca -1 | 64

Chaco 45 | 4.549

Chubut 7 | 424

Córdoba 227 | 4.991

Corrientes 3 | 233

Entre Ríos 46 | 1750

Formosa -1 | 79

Jujuy 218 | 5.227

La Pampa -1 | 184

La Rioja 56 | 851

Mendoza 124 | 3.623

Misiones 0 | 55

Neuquén 13 | 1.911

Río Negro 138 | 4.074

Salta 111 | 1.287

San Juan 0 | 22

San Luis 2 | 36

Santa Cruz 22 | 1.089

Santa Fe 129 | 3.561

Santiago del Estero 12 | 338

Tierra del Fuego** 10 | 1.489 (**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Tucumán 44 | 678

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 1799

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 57,7%

- AMBA: 68,2%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Resumen - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #152

Abrió las puertas de su casa y la transformó en un comedor: Ahora le da de comer a más de 250 vecinos en Loma Hermosa

Hace 8 años, Cristina Roldán se conmovió cuando descubrió que los compañeritos de escuela de su hijo no habían comido desde el día anterior. Esa misma tarde empezó ayudar al barrio Churruca. Comenzó repartiendo mate cocido y torta frita. Luego reconvirtió su humilde casa en un comedor. Ahora le da de comer a más de 250 personas por día. "Acá no se pregunta nada, si alguien necesita un plato de comida, viene, se sienta y come", contó a LaNoticia1.com. Y dijo: "A los políticos que quieren ayudar no le aceptamos plata, pedimos que vengan con alimentos y sin cámaras".

Salones de Fiestas infantiles tandilenses: "Algunos ya cerraron y el resto seguimos acumulando deudas de alquiler, luz y gas"

Están cerrados desde el 19 de marzo y dicen que para el municipio que conduce Miguel Lunghi "somos una molestia, se ofenden y nos tratan mal”. Denuncian discriminación ya que otros establecimientos ofrecen su lugar para fiestas. "Nuestro protocolo quedó ahí frenado. Propusimos talleres de recreación pero nos siguen diciendo que tengamos paciencia”, explicaron desde la agrupación que los nuclea a LaNoticia1.com. La actualidad de un rubro que no encuentra respuestas ni ayuda.

Daireaux está sin casos pero reunión y asado de médicos con uno positivo deja unos 60 aislados

El médico viajó desde La Plata a una reunión laboral en Daireaux, en el límite oeste de la provincia. Luego compartió un asado. Los médicos viajaron de diferentes partidos como Chivilcoy, Pehuajó, 9 de Julio, Lincoln, Bragado, Trenque Lauquen, Bolívar, 25 de Mayo y Azul.

¿En qué fase de la cuarentena está tu ciudad?: Así quedó el listado de municipios en Provincia al 18 de agosto

El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó los cambios como ocurre ante cada nueva prórroga del aislamiento obligatorio. Laprida y Bragado a fase 3 son las principales modificaciones. En fase 3 ahora se habilitan psicólogos y en 4 y 5, las ferias.

Máxima preocupación en Escobar: Fallecieron dos mujeres y ya son 62 los muertos por coronavirus en el municipio

Una mujer de 69 años de Belén de Escobar y otra de 52 de la localidad de Garín. En las últimas 24 horas se confirmaron 52 nuevos contagios y ya se registran 2432 desde que comenzó la pandemia por Covid-19.

Mar del Plata: En lo que va de agosto registró más casos de COVID-19 que en todo julio

El distrito marplatense aceleró la curva de contagios aunque continúa en fase 4. Durante el octavo mes del año lleva contabilizados 781 pacientes nuevos y 30 fallecimientos.

Laprida a fase 3 por “fervientes militantes anticuarentena” como origen de los contagios

El distrito del interior bonaerense bajó dos fases en quince días. "Tomaban mate en la puerta de su comercio diciendo que el virus no existe", señaló el Jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco según le contó el intendente local, Pablo Torres del Frente de Todos.

COVID-19 en Laprida: “Nos preocupa la subestimación de la enfermedad”, dijo intendente ante suba de contagios

El mandatario del Frente de Todos, Pablo Torres, comunicó que su distrito descendió a fase 3 pero van a mantener "el mismo grado de apertura". Explicó que van a aumentar las inspecciones a los comercios y a ordenar la obligatoriedad del uso de tapabocas, guantes y máscara para los comerciantes. Además deberán tomar fiebre y olfato a personal y clientes.

Cuarentena en Bahía Blanca: Analizan el regreso de los salones para fiestas

El distrito bahiense está en fase 4 pero su comisión especial para la reactivación económica debate el regreso de los establecimientos para festejos con permisos precarios por 30 días. Además buscan habilitar deportes individuales.

Alta para el presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco que estuvo 25 días internado

Fue dado de alta tras superar el coronavirus en el Hospital local. Estuvo 25 días internado, de los cuales 10 pasó en Terapia Intensiva. "Yo me subí al ring a un cuerpo a cuerpo con el covid, pero lo vencimos", dijo.

Zabaleta le respondió a Macri por la marcha del 17A: “Que fácil es hablar desde la reposera”

El intendente de Hurlingham le dijo "miserable" al ex presidente. Es por un mensaje donde declaró su "orgullo" por la manifestación ocurrida este lunes en un contexto de pandemia y con la curva de casos en ascenso.

Diputada provincial Débora Galán dio positivo de coronavirus

Permanece aislada y con síntomas "medianamente leves". Es la reemplazante de Malena Galmarini en la Legislatura. Es el quinto caso en la Legislatura.