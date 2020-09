La Argentina tiene 640.147 casos positivos de Coronavirus y sumó 8.782 en el país. De ellos 3.700 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 371.980 en total en este territorio, según el parte vespertino del 21 de septiembre.

De total de casos del país, 508.563 son pacientes recuperados y 118.102 son casos confirmados activos. En las últimas 24 hs, se notificaron 429 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 13.482.

243 hombres

150 residentes en la provincia de Buenos Aires

17 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

3 residente en la provincia de Chaco

4 residentes en la provincia de Córdoba

2 residentes en la provincia de Entre Ríos

5 residentes en la provincia de Jujuy

1 residente en la provincia de La Rioja

3 residentes en la provincia de Mendoza

5 residente en la provincia de Neuquén

13 residentes en la provincia de Río Negro

20 residentes en la provincia de Salta

17 residente en la provincia de Santa fe

1 residente en la provincia de Santiago del Estero

1 residente en la provincia de Tierra del Fuego

1 residente en la provincia de Santa Cruz

186 mujeres

126 residentes en la provincia de Buenos Aires

13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

4 residentes en la provincia de Chaco

1 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Corrientes

1 residente en la provincia de Entre Ríos

6 residente en la provincia de Jujuy

1 residente en la provincia de La Rioja

3 residentes en la provincia de Mendoza

8 residentes en la provincia de Neuquén

8 residentes en la provincia de Río Negro

3 residentes en la provincia de Salta

10 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Santiago del Estero

(*La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada

una de las jurisdicciones.)

En las últimas 24 hs fueron realizados 18.575 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.765.069 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 38.898,1 muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.387

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 60,3%

- AMBA: 65,5%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 3.700 | 371.980

- Ciudad de Buenos Aires 678 | 117.952

- Catamarca 1 | 192

- Chaco 69 | 7.479

- Chubut 116 | 2.423

- Córdoba 770 | 19.978

- Corrientes 61 | 1029

- Entre Ríos 85 | 6.291

- Formosa 0 | 101

- Jujuy 101 | 14.251

- La Pampa 18 | 586

- La Rioja 350 | 4.100

- Mendoza 599 | 19.449

- Misiones 0 | 70

- Neuquén 211 | 6.223

- Río Negro 132 | 10.478

- Salta 138 | 9.406

- San Juan 18 | 490

- San Luis 83 | 781

- Santa Cruz 95 | 3.842

- Santa Fe 1215 | 27.610

- Santiago del Estero 53 | 2.425

- Tierra del Fuego** 81 | 3.278

- Tucumán 208 | 9.733

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #186

Reporte epidemiológico bonaerense: Descenso sostenido de casos en el AMBA y duplicación en el interior

La Provincia brindó la habitual conferencia de prensa con la situación semanal y se destaca el descenso sostenido de contagios en el AMBA y el crecimiento del interior. “Hay una tendencia firme siempre y cuando mantengamos el nivel de circulación”, señaló el Ministro de salud, Daniel Gollán.

Fases en la Provincia: Habilitan construcción privada y grabación de actividades culturales en fase 3

Dentro de las novedades se autorizó la construcción privada para la 3 y la grabación de actividades culturales para transmitir por streaming en todas las fases. Además se podrá ingresar a los cementerios bajo un estricto protocolo.

Desde Provincia admiten el crecimiento de las fiestas clandestinas: Prometen que habrá controles más estrictos

El director provincial del Registro de Bebidas Alcohólicas, Marcelo Montero, reconoció que las fiestas clandestinas "crecieron notoriamente" en todo el territorio bonaerense. Aseguró que desde esta semana habrá controles muy estrictos. Este fin de semana en González Catán desbarataron una fiesta con 150 personas con alcohol, música y hasta juego ilegal.

En Balcarce los médicos que luchan contra el coronavirus le piden al Intendente que retroceda de fase

En el municipio que gestiona Esteban Andrés Reino, de Juntos por el Cambio, hay alerta por los casos que se registraron en el hogar "La Merced" y que derivaron en internaciones. El director del Hospital local, Antonio Dojas, reveló que los médicos le pidieron al jefe comunal que retroceda de fase en la ciudad.

Recursos para turismo y cultura: De qué se trata el fondo de reactivación, la Provincia como “potencia” y Tandil afuera del programa

El gobernador bonaerense presentó el programa que reparte 300 millones entre 133 municipios para invertir en materiales de prevención contra el COVID y poner en marcha el sector. “Es un fondo para dos de los sectores más dañados por el virus”, dijo Kicillof. El distrito de Tandil no cumple los requisitos para acceder al no respetar las fases epidemiológicas que dicta la Provincia. Hay 10107 inscriptos y se espera una segunda fase pre temporada de verano.

Cuarentena en Mar del Plata: Protestas públicas de gastronómicos tras llamativa “huelga a la japonesa”

Este fin de semana, los comerciantes, sacaron sus mesas a la calle y protestaron con el nombre de un concepto oriental que no se aplica para este caso. Las manifestaciones de este lunes exigieron atender bajo esa modalidad y no solo "take away" o "delivery". Es el municipio más poblado del interior y tiene una tasa de contagios similar a las comunas del AMBA.

"Los bonaerenses tendrán vacaciones", aseguró Magario tras nuevas medidas para turismo y cultura

El gobernador Axel Kicillof presentó un programa que reparte $300 millones entre 133 municipios donde participó la vicegobernadora Verónica Magario. Al respecto, destacó que gracias al programa "los bonaerenses vamos a tener la posibilidad de salir a recrearnos, y al mismo tiempo vamos a poder desarrollar el turismo".

COVID-19 en la Provincia: Bahía Blanca descendió a la fase 3 y Bragado mejoró su situación epidemiológica

Dentro de los cambios de fase en los distritos bonaerenses se destaca el descenso de Bahía Blanca a fase 3 ya que por cantidad de habitantes (300 mil) es de los poblados del interior. Lo positivo es que Bragado controló momentáneamente el brote y volvió a la cuarta.

Alberti: Provincia lo ubicó en fase 4 pero decidió seguir en la 3 porque “no se cumplieron los objetivos”

El municipio confirmó que sigue en una fase 3 "moderada" ya que no pudieron "bajar la curva". Sigue prohibida la atención en las mesas para el sector gastronómico y se habilitó servicio doméstico, la construcción privada y actividades religiosas. Este domingo registró su primer fallecido por COVID-19.

Coronavirus en General Alvarado: Restricciones de circulación sin bajar de fase ante el incremento de casos

Los anuncios de restricciones para el Vivero, Paseo Costanero, skateparks y horarios nocturnos rigen desde este lunes 21 y hasta el domingo 11 de octubre. Tiene 93 casos activos a la fecha y 4 fallecidos. La comuna justificó la medida en "la creciente cantidad de contagios se deben a reuniones sociales y se han detectado numerosas fiestas clandestinas".