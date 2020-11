La Argentina tiene 1.374.631 casos positivos confirmados de Coronavirus y sumó 4.625 en el país. De ellos 954 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 605.968 en total en este territorio, según el parte del 23 de noviembre.

De total de casos del país, 1.203.800 son pacientes recuperados y 133.709 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 120* nuevas muertes, son 74 hombres y 44 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.122. (*Dos personas notificadas como fallecidas, una residente en la provincia de Buenos Aires y otra en la provincia de Santa Fe, no registran dato de sexo).

74 hombres

17 residentes en la provincia de Buenos Aires

2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

1 residente en la provincia de Chaco

1 residente en la provincia de Chubut

9 residentes en la provincia de Córdoba

2 residentes en la provincia de Entre Ríos

2 residentes en la provincia de Jujuy

2 residentes en la provincia de La Pampa

4 residentes en la provincia de Mendoza

1 residente en la provincia de Neuquén

2 residentes en la provincia de Río Negro

2 residentes en la provincia de San Luis

6 residentes en la provincia de Danta Cruz

15 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Santiago del Estero

7 residentes en la provincia de Tucumán

44 mujeres

16 residentes en la provincia de Buenos Aires

1 residente en la Ciudad de Buenos Aires

1 residente en la provincia de Chubut

4 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Jujuy

1 residente en la provincia de Mendoza

1 residente en la provincia de Neuquén

1 residente en la provincia de Río Negro

1 residente en la provincia de Santa Cruz

8 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Santiago del Estero

8 residente en la provincia de Tucumán

En las últimas 24 hs fueron realizados 13.149 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.690.837 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 81.337 muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.166

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 57,1%

- AMBA: 58,6%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 954 | 605.968

- Ciudad de Buenos Aires 239 | 156.653

- Catamarca 4 | 1.712

- Chaco 127 | 17.905

- Chubut 104 | 21.271

- Corrientes 121 | 4.917

- Córdoba 365 | 109.591

- Entre Ríos 22 | 21.899

- Formosa 9 | 189

- Jujuy 3 | 18.297

- La Pampa 38 | 5.237

- La Rioja 43 | 8.554

- Mendoza 113 | 55.302

- Misiones 12 | 448

- Neuquén 356 | 30.019

- Río Negro 92 | 30.148

- Salta 17 | 20.771

- San Juan 48 | 5.778

- San Luis 46 | 13.209

- Santa Cruz 110 | 14.309

- Santa Fe 1.021 | 138.918

- Santiago del Estero 81 | 14.639

- Tierra del Fuego** 152 | 15.415

- Tucumán 188 | 63.482

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

RESUMEN PANDEMIA BONAERENSE DÍA #249

Hasta acá llegaron: Profesionales de la salud harán su primer paro en la gestión de Kicillof tras 8 meses de pandemia

Cicop ya venía llevando adelante protestas en distintos formatos pero ahora directamente resolvió ejecutar un cese de actividades. La medida de fuerza se concretará este miércoles en los 80 hospitales públicos bonaerenses. La huelga irá acompañada con acciones locales y regionales. Cicop reclama aumentos salariales "para salir de la pobreza" y rechazan la prohibición de licencias: "Hay compañeros y compañeras que hace más de un año y medio que no se toman vacaciones".

Hasta acá llegaron: Profesionales de la salud harán su primer paro en la gestión de Kicillof tras 8 meses de pandemia https://t.co/VGeYdcwz7J — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 23, 2020

Este lunes salen los primeros trenes de larga distancia rumbo a Mar del Plata y Junín

Vuelve el transporte de pasajeros de larga a distancia hacia esos dos distritos bonaerenses. A días de comenzar la temporada de verano turística los trenes retoman su actividad y se ofrecen como alternativas económicas para llegar a los destinos.

Este lunes salen los primeros trenes de larga distancia rumbo a Mar del Plata y Junín https://t.co/bF76gD5CVo — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 23, 2020

Vizzotti: “Esperamos poder contar con la vacuna ante de fin de año”

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que piensan vacunas escalonadamente a 12 millones de personas entre personal sanitario y grupos de riesgo. "No será obligatoria", ratificó.

Vizzotti: “Esperamos poder contar con la vacuna ante de fin de año” https://t.co/GDCRAn0JMY — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 23, 2020

Fin de semana largo en Monte Hermoso: "Pensamos que se iba a descontrolar, pero fue muy tranquilo", dijo el municipio

El secretario de Gobierno, Hernán Arranz, expresó que los visitantes y los comercios cumplieron con los cuidados sanitarios. De cara a la temporada planteó su preocupación por las fiestas clandestinas.

Fin de semana largo en Monte Hermoso: "Pensamos que se iba a descontrolar, pero fue muy tranquilo", dijo el municipio https://t.co/RbnxoqkIVa — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 23, 2020

La Costa: Balneario de San Bernardo explicó cómo funcionarán en esta temporada de verano

A días del comienzo de la llegada de turistas, desde el balneario "Che Uri" explicaron que permitirá el 50% de la ocupación de la playa para mantener el distanciamiento físico. Una sola persona atenderá el bar con "take away de bebidas, sándwiches, café y nada más”. Las carpas se podrán ocupar dejando una por medio y no habrá duchas de agua caliente.

La Costa: Balneario de San Bernardo explicó cómo funcionarán en esta temporada de verano https://t.co/2nYHvv3ZN0 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 23, 2020

Primera muerte por coronavirus en Coronel Dorrego

Estaba internado en el Hospital Interzonal de Dorrego. La comuna de la sexta presenta 32 casos activos.