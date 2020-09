La Argentina tiene 664.799 casos positivos de Coronavirus y sumó 12.625 en el país. De ellos 5.389 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 382.713 en total en este territorio, según el parte vespertino del 23 de septiembre.

De total de casos del país, 525.486 son pacientes recuperados y 124.937 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 424 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 14.376.

243 hombres

160 residentes en la provincia de Buenos Aires

16 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

2 residente en la provincia de Chaco

8 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Entre Ríos

9 residentes en la provincia de Jujuy

7 residentes en la provincia de Mendoza

4 residente en la provincia de Neuquén

5 residentes en la provincia de Río Negro

12 residentes en la provincia de Salta

1 residente en la provincia de San Juan

1 residente en la provincia de Santa Cruz

11 residente en la provincia de Santa fe

4 residente en la provincia de Santiago del Estero

2 residente en la provincia de Tierra del Fuego

181 mujeres

131 residentes en la provincia de Buenos Aires

18 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

1 residentes en la provincia de Chaco

1 residentes en la provincia de Chubut

3 residentes en la provincia de Córdoba

2 residente en la provincia de Entre Ríos

2 residente en la provincia de Jujuy

5 residentes en la provincia de Mendoza

3 residentes en la provincia de Neuquén

3 residentes en la provincia de Río Negro

3 residentes en la provincia de Salta

3 residentes en la provincia de San Juan

6 residentes en la provincia de Santa Fe

(*La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada

una de las jurisdicciones.)

En las últimas 24 hs fueron realizados 24.903 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.815.738 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 40.014,7 muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.511

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 60%

- AMBA: 65,6%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 5.389 | 382.713

- Ciudad de Buenos Aires 929 | 119.808

- Catamarca 6 | 193

- Chaco 86 | 7.659

- Chubut 203 | 2.758

- Córdoba 1435 | 22.565

- Corrientes -45 | 1014

- Entre Ríos 118 | 6.530

- Formosa 1 | 102

- Jujuy 230 | 14.580

- La Pampa 15 | 623

- La Rioja 48 | 4.268

- Mendoza 528 | 20.403

- Misiones 4 | 82

- Neuquén 176 | 6.617

- Río Negro 272 | 11.001

- Salta 347 | 10.197

- San Juan 19 | 536

- San Luis 62 | 920

- Santa Cruz 114 | 4.030

- Santa Fe 1.682 | 30.884

- Santiago del Estero 108 | 2.608

- Tierra del Fuego** 79 | 3.435

- Tucumán 819 | 11.273

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #188

Los muertos por Covid-19 que no se cuentan

Baradero

Navarro

Bragado

Mercedes

Bahía Blanca

La desocupación subió al 13,1% en el segundo trimestre de 2020: En Mar del Plata se disparó a 26%

El INDEC reflejó que 1,4 millones están desocupadas en el país. Solo en los partidos del Gran Buenos Aires son 607 mil y en Mar del Plata son 65 mil donde se disparó de 10,4% a 26% desde el primer trimestre. Además están desocupadas en Bahía Blanca - Cerri: 11 mil; Gran La Plata: 33 mil; San Nicolás - Va. Constitución: 6 mil; Viedma-Patagones: mil.

Luján en fase 3: Municipio anunció "periodo de prueba" para el sector gastronómico

A partir del lunes 28 de septiembre el distrito que conduce Leonardo Boto del Frente de Todos comenzará con la apertura de bares y restaurantes. Se promueve el uso de material descartable, espacios al aire libre, reservas con turnos previos y la distancia física entre los consumidores. Deberán presentar un protocolo y esperar su aprobación municipal. El último parte arrojó 39 nuevos pacientes llegando a los 1664 activos.

El "palito" de Kicillof tras hacer las pases con el Intendente de Tandil: "No es momento para los vivos ni para los pícaros"

El gobernador encabezó un acto por videoconferencia en el que anunció 31 obras de arquitectura, una hidráulica y 28 viales por $736 millones para 44 municipios de la Provincia. Durante su presentación, se refirió al conflicto que mantuvo con el Intendente de Tandil. Fue luego del cruce por la rebeldía de Miguel Lunghi al sistema de fases y la decisión de la Axel Kicillof de excluir a la ciudad del Fondo Turístico.

Mar del Plata: Legisladores proponen que los gastronómicos funcionen con mesas afuera previa aprobación de los vecinos

Al bajar a fase 3 solo pueden atender con delivery o take away. Los concejales de "Acción Marplatense" proponen un permiso por 90 días para funcionar sobre la via pública con el acuerdo de los vecinos frentistas.

COVID-19 en Benito Juárez: “Hicimos una ordenanza para aplicar multas”, afirmó intendente

Las penas son para quienes hagan reuniones sociales o familiares. "No queríamos hacer esto para cobrar multas, pero no había manera de pararlos", explicó Julio Marini del Frente de Todos. Su municipio tiene 41 casos activos.

Verano en Gesell: El turista tendrá un sistema de información para saber qué playa está colmada

Gustavo Barrera del Frente de Todos adelantó que buscan “la mejor temporada posible” y para eso comunicarán la cantidad de gente en las playas como forma de evitar aglomeraciones. “Vamos a necesitar una gran colaboración por parte de los que nos visiten”, afirmó.

Cuarentena: Olavarría levantó todos los controles de ingreso al distrito

El Intendente local Ezequiel Galli anunció la finalización de los controles en los accesos a Olavarría. Reforzarán el cumplimiento de los protocolos en comercios, restaurantes, gimnasios, clubes y empresas, entre otros sectores.