La Argentina tiene 370.188 casos positivos de Coronavirus y sumó 10.550 en el país. De ellos 6.628 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que suman 230.332 en total en este territorio, según el parte vespertino del 26 de agosto. El total de personas recuperadas es de 268.801

Del total de esos casos, 1.187 (0,3%) son importados, 88.811 (24%) son contactos estrechos de casos confirmados, 226.073 (61,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 178 nuevas muertes. 109 hombres, 77 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Chaco; 4 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residentes en la provincia de Entre Ríos; 1 residentes en la provincia de Tierra del Fuego; 1 residentes en la provincia de La Rioja; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 4 residentes en la provincia de Salta; 2 residentes en la provincia de Santa Fe; y 69 mujeres; 42 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residentes en la provincia de Salta; 5 residente en la provincia de Río Negro; y 2 residentes en la provincia de Santa Fe. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 7.839.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 6.628 | 230.332

Ciudad de Buenos Aires 1.568 | 89.137

Catamarca -1 | 63

Chaco 74 | 5.041

Chubut 69 | 650

Córdoba 355 | 6.767

Corrientes 12 | 272

Entre Ríos 112 | 2.621

Formosa -1 | 82

Jujuy 236 | 7.074

La Pampa 1 | 195

La Rioja 37 | 1.214

Mendoza 276 | 5.349

Misiones 0 | 59

Neuquén 132 | 2.547

Río Negro 235 | 5.173

Salta 176 | 2.285

San Juan 36 | 146

San Luis 4 | 44

Santa Cruz 63 | 1.479

Santa Fe 381 | 5.763

Santiago del Estero 38 | 692

Tierra del Fuego** 51 | 1.854 (**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Tucumán 68 | 1.349

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 2022

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 58,1%

- AMBA: 66,7%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Resumen - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #160

Alejandro Cellillo: "Los policías del interior que van al Conurbano son víctimas de una falta de planificación tremenda"

El Vicepresidente Primero del Senado bonaerense alertó en LaNoticia1.com por la situación de los policías de los distritos del interior que fueron convocados para reforzar la seguridad en el Conurbano. "Nos enteramos de muchos casos de desprotección". Además se refirió a la fría relación entre la oposición y el oficialismo en tiempos de pandemia: "Existen decenas de pedidos de informes ignorados por Kicillof".

Coronavirus en Guaminí: Con los dos primeros casos, sigue en fase 5 pero implementan restricciones

Se trata de un matrimonio de policías. Antes de los resultados positivos, habia alrededor de 120 aislados que saltaron a más de 400. Por ello se prohibieron por 15 días todas las actividades grupales recreativas, no recreativas, religiosas, educativas y deportivas. Además se prohíbe la atención (solo delivery) al público en bares, clubes, heladerías, restaurantes y demás comercios gastronómicos.

Alberti: “No compartas más el mate”, el tema de Damas Gratis reversionado en modo COVID

Dos vecinos modificaron el tema "No te creas tan importante" para concientizar sobre el peligro de compartir esa infusión que tiene la particularidad de consumirse, habitualmente, de manera colectiva. “No compartas más el mate, toma café, algún tecito, es importante", dice parte del tema en tiempos de pandemia.

Mar del Plata en alerta por falta de personal médico: "Es tremendo el panorama", advirtieron

Esta semana confirmaron transmisión comunitario y ayer registraron 159 nuevos contagios de COVID-19. Efectores de salud le plantearon la situación sanitaria al intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro. “Es increíble, estamos entrando al pico de casos y nos quedamos sin profesionales de la salud”, enfatizaron.

COVID-19 en Bragado: Detectaron 26 positivos en hogar de ancianos

El municipio sigue registrando casos de coronavirus y los lugares cerrados son posibles focos de contagios. En el geriátrico San Luis confirmaron 16 empleados y 10 internos con la técnica “pool test”.

Judiciales bonaerenses reclaman medidas sanitarias en los lugares de trabajo: Hay 200 casos de coronavirus

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclamaron condiciones seguras de trabajo en el marco de la pandemia. También denuncian serios problemas que llevaron a que casi 200 empleados contrajeran Covid-19 y reiteraron el pedido de convocatoria a paritarias salariales. Y lanzaron una advertencia al Gobierno de Kicillof: "Por la falta de respuestas nos declaramos en estado de alerta y movilización".

Insólito: En plena emergencia en seguridad, concejal pidió libertad para un detenido por robo y secuestro en Quilmes

En un hecho sin precedentes, el edil del Frente de Todos, Ariel Gómez, reclamó durante la sesión del Concejo Deliberante que la Justicia libere al hijo del delegado municipal que fue detenido acusado por robo y secuestro. Se trata de un sujeto que fue atrapado en un allanamiento donde encontraron celulares robados en varios hechos, entre ellos, uno vinculado a la joven policía asesinada Micaela Romero. Paradójicamente, también se aprobó la emergencia en seguridad.

Caso Facundo Astudillo: "Han descartado un suicidio”, aseguró la madre sobre el cuerpo analizado

Mientras se estudia si el cuerpo hallado corresponde con el del joven desaparecido, su madre no duda. "A mí no me caben dudas, es él", afirmó. Cristina Castro aseguró que los peritos descartaron un accidente y señalan que "ha muerto por asfixia".

Monotributo: AFIP extiende los beneficios por la pandemia y no habrá bajas por falta de pago

Se extienden a este mes de agosto los beneficios vigentes desde marzo por la pandemia y la cuarentena. La resolución será publicada en el Boletín Oficial, informó AFIP.

Verano en Pinamar: “No tendrá espectáculos masivos como recitales, cines y teatros”, afirmó Secretario de Turismo

El municipio intenta planificar escenarios para la temporada 2021 aunque previendo la continuidad de la pandemia no será posible realizar eventos que aglomeren gente. Trabajan en la creación de espacios públicos al aire libre como alternativa.

Inédita propuesta cultural en Pandemia: Escobar tendrá un autoteatro

El municipio ya tiene autocine y ahora estrena teatro para ver desde el auto. La entrada cuesta 1000 pesos por auto y la obra se llama "Mañana, El Show", con elenco compuesto por Nito Artaza y Cecilia Milone.

Coronavirus en Provincia de Buenos Aires: Dos positivos en General Lavalle, tras un mes sin contagios

Los pacientes continúan en buen estado clínico. Todos los contactos estrechos se encuentran aislados y con seguimiento. La comuna contaba con un caso recuperado que se contagió en un hospital fuera del distrito.

Estudiantes bonaerenses cuentan con materiales educativos elaborados por científicos de CONICET

Estudiantes de primaria y secundaria pueden acceder a guías didácticas sobre vacunas, dengue y coronavirus, entre otros temas. Los materiales están disponibles en la plataforma Continuemos Estudiando. Es gracias a un acuerdo entre la cartera educativa bonaerense y la regional CONICET La Plata.

NeoKit junto a Y-Tec, la empresa de tecnología de YPF, producirán por mes un millón de test rápidos para Covid-19

Este tipo de test rápidos tienen una sensibilidad del 95%. Permitiría cubrir la demanda prioritaria del sistema público de salud, y abastecer al sector privado y la exportación. En los próximos días se distribuirá una primera provisión de 160.000 a la provincia de Buenos Aires.