La Argentina tiene 1.102.301 casos positivos de Coronavirus y sumó 11.712 en el país. De ellos 3.694 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 531.014 en total en este territorio, según el parte del 26 de octubre.

De total de casos del país, 909.586 son pacientes recuperados y 163.414 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 406* nuevas muertes, son 244 hombres y 161 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 29.301**. (*Una fallecido, residente en la provincia de Buenos Aires, no registra dato de sexo; **Una mujer residente en la provincia de Córdoba fue reclasificada.)

244 hombres

77 residentes en la provincia de Buenos Aires

36 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

1 residente en la provincia de Chaco

22 residentes en la provincia de Córdoba

2 residentes en la provincia de Corrientes

6 residentes en la provincia de Entre Ríos

10 residentes en la provincia de Jujuy

8 residentes en la provincia de La Rioja

7 residentes en la provincia de Mendoza

6 residentes en la provincia de Neuquén

9 residentes en la provincia de Río Negro

14 residentes en la provincia de Salta

3 residentes en la provincia de Santa Cruz

22 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Santiago del Estero

4 residentes en la provincia de Tierra del Fuego

16 residentes en la provincia de Tucumán

161 mujeres

68 residentes en la provincia de Buenos Aires

28 residentes en la Ciudad de Buenos Aires

2 residentes en la provincia de Chubut

10 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Corrientes

5 residentes en la provincia de Entre Ríos

5 residentes en la provincia de La Rioja

4 residentes en la provincia de Mendoza

3 residentes en la provincia de Río Negro

10 residentes en la provincia de Salta

15 residentes en la provincia de Santa Fe

10 residentes en la provincia de Tucumán

En las últimas 24 hs fueron realizados 26.448 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.850.102 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 62.809

muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 5.038

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 64%

- AMBA: 61,8%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 3.694 | 531.014

- Ciudad de Buenos Aires 515 | 144.505

- Catamarca 7 | 638

- Chaco 137 | 13.227

- Chubut 544 | 12.981

- Córdoba 1.271 | 77.266

- Corrientes 114 | 2.383

- Entre Ríos 352 | 14.292

- Formosa 2 | 145

- Jujuy 38 | 17.652

- La Pampa 68 | 2.524

- La Rioja 49 | 7.173

- Mendoza 652 | 43.601

- Misiones 12 | 229

- Neuquén 395 | 19.778

- Río Negro 308 | 22.088

- Salta 95 | 17.877

- San Juan 10 | 1.396

- San Luis 136 | 5.629

- Santa Cruz 86 | 8.555

- Santa Fe 1.733 | 96.239

- Santiago del Estero 240 | 8.625

- Tierra del Fuego** 305 | 10.357

- Tucumán 949 | 44.127

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #221

Escándalo en Lobos: Denuncian que el Municipio repartió bolsones con alimentos que están adulterados

En el marco de la pandemia por coronavirus, desde el Consejo Escolar repartieron bolsones de comida a los sectores más vulnerables y los beneficiarios que recibieron la mercadería denunciaron que se trataban de productos alimenticios que estaban adulterados. Aseguran que el azúcar vino en paquetes de otro producto y con sabor a harina. Desde el gobierno del Intendente Etcheverry no se refirieron al respecto.

San Isidro: El municipio del AMBA que más actividades flexibilizó reclamó la vuelta a las aulas

El intendente radical, Gustavo Posse, se quejó que la Provincia rechazó el protocolo presentado para el retorno a la presencialidad. Esta comuna se caracteriza por habilitar rubros antes que otros distritos en su misma situación epidemiológica. Shoppings, gimnasios y atención en el interior del sector gastronómico e indumentaria son algunos ejemplos.

Coronavirus en Rauch: Intendente Suescun se refirió a reunión social donde asistió su hija y adelantó que habrá sanciones

Maximiliano Suescun explicó que su hija "participó en este evento que no debió haber ocurrido". "Quizás si hubiera podido saber adonde iba a estar, a lo mejor hubiera ayudado a que no ocurriera. Estaba en una reunión", justificó el jefe comunal. Adelantó que habrá sanciones. La ley es una y no se puede aplicar de manera distinta para los que más tienen de los que menos tienen", aclaró.

La Provincia inicia el retorno paulatino a las clases presenciales en 15 distritos bonaerenses de bajo riesgo de contagio

La Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, señaló que esta semana comienzan 15 municipios, lo cual implica 338 escuelas que nuclean a casi 6700 estudiantes de diferentes nivel de enseñanza. La semana entrante se sumarían otros 10 distritos a esta posibilidad de presencialidad en las aulas o sea 25 en total siempre dentro de los distritos denominados como ‘riesgo bajo’.

Villa Gesell: Intendente ratificó que los turistas deberán contar con el Certificado Único Habilitante para ingresar

Gustavo Barrera del Frente de Todos confirmó que quienes quieran vacacionar en su distrito deberán tener el Certificado que entrega la aplicación "Cuidar Verano". Además, aclaró que en los alojamientos “se restringirán los lugares comunes en espacios cerrados y solo se permitirá la ventilación natural o por ventilador, no por aire acondicionado.

Ministra de Gobierno aseguró que hay "intencionalidad política" para "instalar que corre riesgo la propiedad privada"

La ministra de Gobierno Teresa García aseguró que se está trabajando desde la Dirección de Ordenamiento Urbano "que regula el uso del suelo en la Provincia, para poner en norma los barrios privados, clubes de campo, clubes de chacra" que no se regularizaron. Es luego de las declaraciones el gobernador quien dijo que los "barrios privados son prácticamente ocupaciones de tierra". García rechazó que corra riesgo la propiedad privada, acusó a "sectores del PRO" y señaló que "de ninguna manera se ajusta a las acciones que está llevando a cabo la Provincia para ordenar y regularizar el uso del suelo".

Mario Secco, Intendente de Ensenada, volvió a la Municipalidad tras recuperarse de Covid-19: "Gracias a todos"

El jefe comunal del Frente de Todos volvió este lunes a trabajar en el municipio luego de recuperarse de coronavirus. "Estoy nuevamente en la Municipalidad, totalmente recuperado", celebró el alcalde. También agradeció los mensajes de afecto y apoyo. Es el octavo alcalde que dio positivo de Covid-19 y se recuperó.

En plena pandemia, el Intendente de Luján proyecta mudar la Municipalidad: Llamó a "concretar el futuro"

Leonardo Boto presentó su Plan Estratégico en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. El proyecto fue denominado "Luján rumbo a los 400 años" en referencia al Milagro de la Virgen de 1630 y prevé mudar el edificio donde funciona la Municipalidad. El alcalde del Frente de Todos aseguró que esperan que con estas obras "nuestros hijos logren alcanzar una vida sustentable y con oportunidades".