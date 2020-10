La Argentina tiene 809.728 casos positivos de Coronavirus y sumó 11.242 en el país. De ellos 4.471 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, lo que acumulan 440.405 en total en este territorio, según el parte vespertino del 5 de octubre.

De total de casos del país, de los cuales 649.017 son pacientes recuperados y 139.243

son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 452 nuevas muertes, son 255 hombres y 197 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 21.468* (Dos mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires, fueron reclasificadas).

255 hombres

118 residentes en la provincia de Buenos Aires

28 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

3 residentes en la provincia de Chaco

5 residentes en la provincia de Chubut

13 residentes en la provincia de Córdoba

1 residentes en la provincia de Corrientes

3 residentes en la provincia de Entre Ríos

17 residentes en la provincia de Jujuy

7 residentes en la provincia de Río Negro

3 residentes en la provincia de Mendoza

23 residentes en la provincia de Salta

1 residentes en la provincia de San Luis

1 residente en la provincia de Santa Cruz

21 residentes en la provincia de Santa fe

1 residentes en la provincia de Santiago del Estero

2 residentes en la provincia de Tierra del Fuego

8 residentes en la provincia de Tucumán

197 mujeres

89 residentes en la provincia de Buenos Aires

29 residentes en la Ciudad de Buenos Aires

6 residentes en la provincia de Chubut

2 residentes en la provincia de Chaco

8 residentes en la provincia de Córdoba

4 residentes en la provincia de Entre Ríos

12 residentes en la provincia de Jujuy

5 residentes en la provincia de Mendoza

3 residente en la provincia de Río Negro

18 residentes en la provincia de Salta

1 residentes en la provincia de Santiago del Estero

2 residentes en la provincia de San Luis

2 residentes en la provincia de Santa Cruz

14 residentes en la provincia de Santa Fe

1 residente en la provincia de Tierra del Fuego

1 residente en la provincia de Tucumán

En las últimas 24 hs fueron realizados 20.263 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.084.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.937 muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.978

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 62,4%

- AMBA: 63,1%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 4.471 | 440.405

- Ciudad de Buenos Aires 684 | 129.958

- Catamarca 0 | 318

- Chaco 101 | 9.341

- Chubut 234 | 4.921

- Córdoba 1.188 | 41.738

- Corrientes 110 | 1.284

- Entre Ríos 129 | 8.248

- Formosa 1 | 106

- Jujuy 61 | 16.181

- La Pampa 16 | 871

- La Rioja 85 | 5.201

- Mendoza 384 | 27.885

- Misiones 4 | 107

- Neuquén 251 | 9.130

- Río Negro 257 | 14.314

- Salta 217 | 13.740

- San Juan 84 | 923

- San Luis 104 | 1.814

- Santa Cruz 110 | 5.563

- Santa Fe 1670 | 50.686

- Santiago del Estero 112 | 4.014

- Tierra del Fuego** 133 | 5.176

- Tucumán 836 | 17.804

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).



RESUMEN - CUARENTENA BONAERENSE DÍA #200

Funebrero por un día: Intendente de Coronel Rosales llevó un cadáver al cementerio porque los municipales estaban de paro

Mariano Uset tuvo que hacerse cargo de la inhumación de una mujer que falleció por coronavirus, debido a que quienes debían prestar el servicio de sepelio se encontraban de paro. "No lo tomo como un acto heroico, todo lo contrario. Fue el papelón más grande de la historia", señaló el alcalde de Juntos por el Cambio. Tras el escándalo hubo acuerdo con los trabajadores y el sindicato levantó la medida.

Funebrero por un día: Intendente de Coronel Rosales llevó un cadáver al cementerio porque los municipales estaban de paro https://t.co/tsaiDPWEJM — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

COVID-19 en la Provincia: Solo 17 municipios bonaerenses quedaron en fase 5 y San Nicolás descendió a la 3

Los mayores cambios se dieron en la fase 3 que recibió cinco municipios. La quinta agrupa a 17 distritos y la tercera a 45 comunas.

COVID-19 en la Provincia: Solo 17 municipios bonaerenses quedaron en fase 5 y San Nicolás descendió a la 3 https://t.co/zgusuq4c2L — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

"Esto está pasando en La Costa": La desesperación de una propietaria no residente ante los robos en Mar del Tuyú

Una vecina de Lanús publicó las imágenes de cómo están quedando las casas de los dueños no residentes en Mar del Tuyú. "No nos dejan ingresar y al Intendente no se le cae una idea de protocolo para los propietarios", repudió la mujer. Y lamentó: "Es triste. Hace años no vivíamos esto". Desde la Comuna que gestiona Cristian Cardozo, del Frente de Todos, definen un protocolo para permitirles el ingreso.

"Esto está pasando en La Costa": La desesperación de una propietaria no residente ante los robos en Mar del Tuyú https://t.co/PvDD92HeXq — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

Alta para el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Austral que tuvo coronavirus y había perdido a su madre

Estuvo en terapia intensiva, la misma donde trabaja. También se contagiaron dos de sus hijos, uno de ellos recibió asistencia respiratoria. Sus padres también tuvieron covid-19, y falleció su madre. "Cuidense que la batalla sigue y no sabemos que nos va a tocar. El virus es traicionero", dijo.

Alta para el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Austral que tuvo coronavirus y había perdido a su madre https://t.co/1NJTbJJPea — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

Gollán: “En el AMBA estamos con la cantidad de casos que teníamos a mediados de julio”

El Ministro de salud bonaerense aseguró que los contagios comenzaron a bajar en el área metropolitana de la Provincia pero sigue el incremento en el interior. Además se refirió al conteo de fallecidos por COVID-19. “No había ninguna cuestión de transparencia puesta en juego sino de atraso”, explicó.

Gollán: “En el AMBA estamos con la cantidad de casos que teníamos a mediados de julio” https://t.co/Epm0xZp7QM — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

Coronavirus en Provincia: Autorizan misas al aire libre y oraciones en lugares de culto, con turno y cupo limitado

Así lo informó el Gobierno de Axel Kicillof. En La Plata, Berisso y Ensenada, el Arzobispado informó que a partir del lunes 12 de octubre en todas las parroquias comenzará a celebrarse la misa todos los días con inscripción previa.

Coronavirus en Provincia: Autorizan misas al aire libre y oraciones en lugares de culto, con turno y cupo limitado https://t.co/jcZqAgdAp6 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

San Nicolás a fase 3: Municipio busca bajar los contagios de COVID con las restricciones que indica la Provincia

La comuna encabezada por Manuel Passaglia de Juntos por el Cambio descendió de fase y se atiene a las actividades que la gestión Axel Kicillof permite en esa instancia epidemiológica. "En las últimas semanas, el promedio no desciende de los 50 positivos por día”, comunicaron desde el municipio.

San Nicolás a fase 3: Municipio busca bajar los contagios de COVID con las restricciones que indica la Provincia https://t.co/WE5zh21d4r — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

Protesta en Bahía Blanca: Propietarios no residentes reclamaron que los dejen ingresar a Monte Hermoso

Vecinos del distrito bahiense hicieron una caravana de autos en forma de protesta. Fue ante la prohibición de ingreso a Monte Hermoso ya que están en fase 3 y solo permiten el acceso para las comunas ubicadas en la quinta.

Protesta en Bahía Blanca: Propietarios no residentes reclamaron que los dejen ingresar a Monte Hermoso https://t.co/CTLGk0FQq0 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 5, 2020

Villa Gesell: Intendente criticó duramente la situación epidemiológica de Mar del Plata

Gustavo Barrera del Frente de Todos cuestionó la gestión de Guillermo Montenegro en el distrito vecino. Aseguró que “aplican un modelo diferente y los resultados están a la vista: lo mismo pasó con Tandil“.