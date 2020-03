"Ya hemos tomado medidas de todo tipo, como la suspensión de clases y el control de la economía, y dispusimos la obligación de estar en cuarentena cuando alguien llegaba de un viaje de un país crítico. Hicimos mucho esfuerzo para que la gente comprenda la situación", dijo Alberto Fernández desde Olivos.

Y agregó: "No obstante, seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por la calle en esta condiciones".

Por tal motivo, el mandatario indicó que a partir de las 00.00 de este viernes, habrá aislamiento social preventivo y obligatorio: "Todos tienen que quedarse en sus casas", señaló.

La medida se extenderá hasta las 24 horas del 31 de marzo.

Además, Alberto afirmó que corrió el feriado del 2 de abril por la Guerra de Malvinas para el 31 de marzo, y que el 30 de marzo será feriado puente. Estas medidas fueron tomadas para contribuir a la cuarentena.

Desde las 00.00, Prefectura, Gendarmería y la policía estarán controlando las calles. "Quienes no puedan justificar qué está haciendo, deberá responder", sentenció el Jefe de Estado. Y remató: "Vamos a ser absolutamente inflexibles", pero aclaró que se respetarán todas las garantías democráticas.

"Vamos a ser muy severos con quienes infrinjan estas normativa. La democracia nos exige ser muy severos. El primer deber de un Presidente es cuidar la salud de los ciudadanos", afirmó Fernández.