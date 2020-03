El coronovarius avanza en la Argentina y la provincia de Buenos Aires no es la excepción. En territorio bonaerense se registraron 8 nuevos casos en las últimas horas y las Comunas trabajan a contrareloj para implementar políticas de prevención. En ese sentido, esta semana concejales de varios municipios donaron sus sueldos para poder contribuir con la causa en sus distritos.

En Baradero los ediles de Juntos por el Cambio, que son oposición, fueron los primeros en donar sus sueldos para ayudar con los gastos del Gobierno municipal del Intendente Esteban Sanzio del Frente de Todos. Dos días más tarde a la iniciativa se sumaron los concejales peronistas. Además, el mismo gesto tuvieron los concejales de San Antonio de Areco, otro distrito de la región.

En San Pedro los funcionarios políticos del Municipio donaron apenas el 5% que se les retiene para aportes partidarios pero el Concejo Deliberante por ahora no aportó ni un solo centavo. Es por eso que durante una entrevista con un concejal de San Pedro de Juntos por el Cambio, que tiene mayoría absoluta en el municipio, la pregunta fue inevitable. Sin embargo la respuesta sorprendió a todos.

"¿Cuánto van a donar los concejales a la cooperadora del Hospital ahora que no trabajan?" fue la inesperada consulta que desacomodó al joven edil de Juntos por el Cambio, Iván Pérez, quien atinó a responder "¿cómo?" para que le repitan la pregunta y así ganar unos segundos que le posibilitaran idear una respuesta digna que lo saque airoso de esa incómoda situación.

"No lo hablamos", dijo el concejal que responde al intendente Cecilio Salazar, quien comenzó ponerse nervioso con la interpelación. "Si no pone ninguno, vos cuánto vas a poner", insistió Lilí Berardi, a lo que el edil respondió: "No. Si ponemos, ponemos todos". Más tarde, Pérez optó por un triste silencio ante las nuevas preguntas de la periodista, aunque luego se excusó diciendo que se debía a un inconveniente en la comunicación telefónica.

Cabe aclarar que Pérez es coordinador del grupo de voluntarios que se suma a las acciones del Municipio para colaborar gratuitamente ante la emergencia por la pandemia de COVID-19. Vale recordar que Juntos por el Cambio es mayoría absoluta en el Concejo Deliberante de San pedro y desde el 2015 se votan el máximo previsto por ley para sus dietas, pese a las políticas de austeridad que pregonó Mauricio Macri durante su mandato.

Contrariamente, este sábado en LaNoticia1.com se dieron a conocer los casos de mucamas, electricistas, diseñadores, costureras y hasta cadetes para hacer mandados en bicicleta o motos que estaban dispuestos a trabajar solidariamiente en el municipio de San Pedro, donando su tiempo, su esfuerzo y poniendo en riesgo hasta la salud si hace falta para ayudar a algún abuelo.