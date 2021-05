El diputado nacional Héctor "Toty" Flores (Juntos por el Cambio) dio positivo de coronavirus y permanece internado con neumonía bilateral. No está vacunado.

"Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero. Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación", contó Flores, quien además es dirigente social en La Matanza.

El pasado jueves Flores informó que el domingo 2 de mayo había comenzado a sentirse "mal" y que le comunicaron que dio positivo.

Flores no figura entre los legisladores nacionales que están vacunados (al menos setenta) contra el coronavirus.

Por otra parte en marzo un total de seis diputados, cuatro de ellos de la provincia de Buenos Aires, se habían contagiado.