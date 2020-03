El miércoles 25 de mayo una familia regresó de unas vacaciones en Brasil y estalló la indignación popular en el distrito. La mayoría de los vecinos y el director de seguridad del municipio, Luis Chami, no está de acuerdo con el ingreso a la localidad pero la Justicia Federal autorizó el ingreso.

“Se cagaron en el esfuerzo de 100.000 ciudadanos juninenses que estamos tratando de hacer las cosas bien”, dijo un enfadado Chami. “Se fueron a Brasil en plena cuarentena y ahora quieren volver, se hubieran quedado allá”, completó el director de seguridad local.

La familia está compuesta de cuatro mayores y dos menores. Luego del control vehicular, fueron notificados y deberán cumplir la cuarentena de manera estricta. El municipio registra un caso positivo de COVID-19 y otro sospechoso.

El intendente se sumó a la indignación general

El jefe comunal, Pablo Petrecca, se refirió al tema a través de un posteo en sus redes. Los vecinos comentaron la publicación y el mandatario respondió.

“Pablo Petrecca me parece una falta de respeto hacia quienes estamos cumpliendo la cuarentena... En primer lugar no entiendo porque los dejaron entrar, y por otra parte no basta con que cumplan la cuarentena obligatoria siendo que a muchas personas por incumplirla por estar boludeando los llevaron detenidos (medida que me parece bien), entonces me parece que debe de ser para todo iguales!!”, expresó un vecino a lo que Petrecca respondió “Coincido”.

“Por qué entraron? Por qué tienen plata? Por qué tienen contactos? Ya desde el vamos están en infracción porque viajaban 6 en un auto que es para 5 y con 2 criaturas. Hace 12 días que no salimos de mi casa, tenemos todos los recaudos habidos y por haber, tengo a mi marido que trabaja en un centro de salud y también tienen muchos cuidados, y estos se van a venir a cagar en todos los juninenses?”, fue otro comentario con cierta indignación.

Pablo Petrecca le respondió “estoy tan indignado como vos. Por eso el posteo. Vamos a controlar que cumplan la cuarentena obligatoria”.