El intendente de General Las Heras y presidente de AUBASA, Javier Osuna, dio positivo para coronavirus mientras se encontraba aislado por tener contacto con su esposa quien está contagiada.

"Ayer por la mañana me aislé junto con toda mi familia porque María Fernanda, mi señora, dio Covid positivo. Hasta ahora del grupo familiar el único que se despertó con síntomas hoy muy temprano fui yo, con un poco de resfrío, de dolor de cabeza y cansancio. Me hisopé lógicamente de manera temprana y me dio positivo", aseguró Osuna en un video.

Y consideró que "nos toca por delante un tiempo donde tendremos que dedicarnos a atravesar este momento con la atención necesaria, de la mejor manera, y tratar de sobrellevarlo lo mejor posible. Estoy seguro que va a ser así". "Lo importante es que Fernanda ya no tiene síntomas complicados y más bien son muy leves", resaltó.

"Cuando esto pase volveremos físicamente a nuestros lugares de trabajo, para seguir trabajando en esto que tanto nos apasiona como es la actividad municipal. Mientras tanto, en la medida que podamos y nos deje el Covid, iremos atendiendo algunas cosas a través de la tecnología que tenemos como es la videoconferencia".

Osuna se suma a los otros 25 intendentes bonaerenses que dieron positivo como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menendez (Merlo), Mario Secco (Ensenada) y Néstor Grindetti (Lanús).

Además de Javier Iguacel (Capitán Sarmiento); Martín Yeza (Pinamar), Esteban Santoro (General Madariaga), Walter Torchio (Carlos Casares), Alberto Gelené (Las Flores), Gustavo Notararigo (Saavedra), Esteban Reino (Balcarce) y Osvaldo Cáffaro (Zárate).

También Guillermo Pacheco (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Héctor Olivera (Tordillo), Matías Rappallini (Maipú), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Fabián Blanstein (interino de Las Flores), Camilo Etchevarren (Dolores), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Esteban Sanzio (Baradero), Eduardo Campana (Villegas), José Luis Zara (Patagones) y Pablo Torres (Laprida).